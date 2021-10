KSBR sai toisen urakan Kemin biotuotetehtaalta

”Teemme jäteveden käsittelyalueen kaikki paikallavalutyöt eli neljä massiivista allasta, joista suurimman halkaisija on yli sata metriä ja korkeus lähes 12 metriä. Lisäksi rakennamme lukuisia jäteveden käsittelyyn liittyviä rakennuksia. Myös alueen maanrakennustyöt kuuluvat urakkaan”, projektista vastaava KSBR:n työpäällikkö Marko Leppänen kertoo tiedotteessa.

Valettava betonimäärä on Leppäsen mukaan 27000 kuutiota ja raudoitusten kokonaispaino yli kolme miljoonaa kiloa.

Biotuotetehtaan kaikki jätevedet kulkevat tämän puhdistamon kautta.

Nyt saatu urakka on KSBR:lle toinen Kemin biotuotetehtaalla. Yhtiö toteuttaa siellä jo parhaillaan puunkäsittelyaluetta.

KSBR:llä on kokemusta massiivisten allasrakenteiden urakoinnista. Yhtiö teki kaksi vuotta sitten valmistuneen Nesteen jalostamon jätevesilaitoksen Porvooseen. Metsä Fibren kanssa yhteistyössä syntyivät viitisen vuotta sitten Äänekosken biotuotetehtaan jätevedenkäsittelylaitos ja varoallas.

”Kemin kokonaisuus on huomattavasti suurempi kuin Äänekoskella. Parhaillaan rakennamme Metsä Fibrelle Kemin biotuotetehtaan puunkäsittelyaluetta. Kooltaan merkittävä urakka sisältää tulevan tehtaan kuorimon, ostohaketaskun, hakevaraston ja hakekuljetintunnelin rakennustyöt”, KSBR:n toimitusjohtaja Tuomas Skantz kertoo.

”Hankkeiden rakennuttajaorganisaatio toimii tehokkaasti ja päätöksenteko on nopeaa ja mutkatonta. Metsä Fibre on myös ottanut esimerkillisen linjan harmaan talouden torjunnassa. On jokaisen suomalaisen etu, että sitä torjutaan todella määrätietoisesti”, Skantz sanoo.

KSBR on viime vuosina profiloitunut vahvasti niin tuulivoimainfran kokonaistoimittajana kuin teollisuus- ja parkkitalorakentajanakin. Tällä hetkellä yhtiö rakentaa yhtätoista tuulivoimapuistoa eri puolilla maata.