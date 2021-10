Rakentamisen suhdannetilanne ja -näkymät jatkoivat kohenemistaan

Rakentamisen suhdannetilannetta koskeva saldoluku on nyt +23 ja suhdannenäkymien saldoluku +6. Suhdannenäkymien saldoluku oli edellisen barometrin aikaan heinäkuussa -11.

Etenkin uudistalonrakentamisen suhdannetilanne on jatkunut hyvänä. Asuntorakentamisessa veto on jatkunut nopeana. Toimitilarakentamisessa on sen sijaan ollut vaisumpaa.

Rakennusyritysten tuotannon määrä kasvoi tiedustelun perusteella syksyn aikana. Tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat myönteiset ja paremmat kuin vielä kesällä. Tuotantokapasiteetin käyttöaste on jatkanut nousuaan. Rakennusalan kapasiteetin käyttöaste on lokakuussa 89 prosenttia, joka on neljä prosenttiyksikköä korkeampi taso kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Henkilöstön määrä rakennusyrityksissä on pysynyt ennallaan, kun kausivaihtelu otetaan huomioon. Odotukset henkilöstön määrän kehityksen suhteen ovat varovaiset, vaikkakin hieman paremmat kuin vielä kesällä.

Suurimmaksi tuotannon kasvun esteeksi rakennusalalla on noussut ammattityövoiman puute. Osaavan työvoiman saatavuusongelmista raportoi jo 49 prosenttia vastaajista. Koronan myötä maailmalla voimakkaasti lisääntynyt kysyntä eri rakennusmateriaaleille heijastuu myös Suomen rakennustuotantoon. Raaka-aineiden ja energian hinnan nousu vaikeuttaa rakennustuotannon kasvua myös kotimaassa. Muusta esteestä raportoi 27 prosenttia vastaajista.