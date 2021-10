Skanska urakoi saksalaisrahastolle 33-kerroksisen tornitalon ja kuittaa urakasta 68 miljoonaa

Hankkeen kokonaisarvo on noin 100 miljoonaa euroa, josta Skanskan urakkasopimuksen arvo on noin 68 miljoonaa euroa. Atlaksen rakentamisen on suunniteltu käynnistyvän lokakuun aikana. Kohde valmistuu loppusyksystä 2024.

Vuosaaren metroaseman ja kauppakeskus Columbuksen läheisyyteen osoitteeseen Vuotie 47 rakennettavaan As.oy Helsingin Atlas -nimiseen tornitaloon tulee 288 korkeatasoista vuokra-asuntoa ja kolme liiketilaa. Kohde on A-energialuokkaa, ja sille tavoitellaan myös RTS-ympäristöluokitusta. Julkisivun ja katon aurinkopaneelit kattavat osan kiinteistön sähkönkulutuksesta.

Skanska rakentaa parhaillaan viereen myös toista tornitaloa, Hyperionia samalle asiakkaalle. 24-kerroksisen Hyperionin rakennustyöt alkoivat maaliskuussa, ja sen odotetaan valmistuvan kesällä 2023. Hyperion-hankkeen kokonaisarvo on noin 74 miljoonaa euroa, josta Skanskan urakkasopimuksen arvo on noin 47 miljoonaa euroa.

”Vuosaaren tornitalojen kehitystyö on ollut antoisa sekä mielenkiintoinen prosessi, ja Atlas on toistaiseksi Skanskan korkein Suomeen rakentama talo”, hankekehitysjohtaja Jukka Haaparanta Skanskalta kertoo tiedotteessa.

Kummankin tornitalon näyttävä julkisivu noudattaa samaa tyyliä, jossa värimaailma muodostuu metallinhohtoisen pronssin sävyisestä betonista, johon on toteutettu graafista kuviointia. Tehosteena käytetään lisäksi metalliverhousta.

Atlaksen lähes jokaiseen asuntoon tulee viherhuone, ja ylin kerros on kokonaisuudessaan varattu asukkaiden yhteisille tiloille. Viereiselle tontille rakentuvasta Delfiiniparkki-pysäköintihallista on varattu pysäköintipaikkoja asukkaille, ja halliin on suora yhteys kahdesta alimmasta kerroksesta.

”Atlas ja Hyperion viimeistelevät Vuosaaren eteläosassa sijaitsevan Delfiinikorttelin kehityshankkeen. Huomioiden olemassa olevan ylikysynnän, kohteiden erinomaisen sijainnin ja rakentamisen korkean laadun pidämme näiden kahden asuintornin vuokrausnäkymiä erittäin hyvinä”, Martin Schellein Union Investmentiltä sanoo.

Kohde on Union Investmentin hallinnoiman avoimen kiinteistörahaston Unilmmo: Globalin ensimmäinen asuntokohde Pohjoismaissa.