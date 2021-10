Suvicille kaksi merkittävää tuulipuistourakkaa – uudet puistot Kemijärvelle ja Lappfjärdiin

Oululainen rakennusliike Suvic jatkaa kasvuaan Nuolivaaran ja Lappfjärdin tuulipuistoprojekteilla, jotka molemmat käynnistyivät syksyn aikana.

Nuolivaaran tuulipuiston rakentaminen sisältää 17 tuulivoimalan perustuksen rakentamisen Wpd Construction Finlandille. Lappfjärdin tuulipuistoon Suvic rakentaa avaimet käteen -toimituksena 31 tuulivoimalan perustukset ja 30 kV sisäverkon CPC Finlandille ja Prime Capitalille. Nuolivaara sijaitsee Kemijärvellä ja Lappfjärd Kristiinankaupungissa.

Projektien yhteenlaskettu tilausarvo on noin 18 miljoonaa euroa. Nuolivaara rakennetaan vuoden 2021 aikana ja Lappfjärd pääasiassa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut tuulivoimapuistojen toteuttamiseen ja projektinjohtoon. Yhtiö on osa pörssilistattua Dovre Groupia.