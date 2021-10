Toimitilojen korjauskustannukset supistuivat selvästi vuonna 2020

Toimistorakennuksiin vuonna 2020 tehtyihin korjauksiin käytettiin 980 miljoonaa euroa ja liikerakennusten korjauksiin 620 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liikerakennusten korjauskustannukset pienenivät 12 prosenttia ja toimistorakennusten korjauskustannukset laskivat 22 prosenttia.

Vuonna 2020 teollisuus- ja varastorakennuksia korjattiin 1,3 miljardilla eurolla ja palvelurakennuksia 1,6 miljardilla eurolla. Teollisuus- ja varastorakennusten korjauskustannukset laskivat 9,6 prosenttia ja palvelurakennusten korjauskustannukset laskivat 10,7 prosenttia vuodesta 2019.

Liike-, toimisto-, teollisuus- ja varasto- sekä palvelurakennusten korjauksiin käytettiin viime vuonna kaikkiaan 4,5 miljardia euroa, kun niihin käytettiin edellisvuonna 5,2 miljardia. Laskua kertyi 13,3 prosenttia.

Tilastokeskuksen jo kesäkuussa julkistamien tietojen mukaan asuinrakennusten korjauskustannukset kasvoivat viime vuonna 6,9 miljardiin euroon edellisvuoden 6,5 miljardista. Kasvua kertyi 6,7 prosenttia.

Kun lasketaan yhteen nyt julkistetut toimitilojen korjauskustannukset ja asuinrakennusten korjauskustannukset, rakennusten korjauskustannukset olivat viime vuonna yhteensä 11,4 miljardia euroa ja edellisvuonna 11,7 miljardia euroa. Laskua kertyi 2,2 prosenttia.

Liike- ja toimistorakennusten korjausten arvo on edellisen kerran selvitetty otostutkimuksella vuoden 2017 korjauksia koskien. Vuosien 2018 ja 2019 korjauskustannukset on estimoitu käyttäen liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjä korjaus- ja laajennuslupia. Teollisuus- ja varastorakennusten osalta toteutuneet kustannukset on selvitetty kyselytutkimuksella vuodelta 2018 ja vuodet 2019 ja 2020 on estimoitu myönnettyjen korjaus- ja laajennuslupatietojen perusteella. Vastaavasti palvelurakennusten korjauskustannukset on selvitetty kyselytutkimuksella vuodelta 2019 ja estimoitu myönnettyjen korjaus- ja laajennuslupatietojen perusteella vuodelle 2020.