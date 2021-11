Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Finnsementin toimitusjohtaja Miikka Riionheimo on aloittanut 1.11. emoyhtiö CRH:n Building Products -organisaatiossa. Hänen tehtävänsä on Senior Vice President Strategy and Development.