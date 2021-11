Jättimäisen Koukkuniemen vanhainkodin lähes 40 miljoonan perusparannushanke etenee

Suunnitelman mukaan Iltalan sekä sen yhteydessä olevan Juhlatalon perusparannus alkaa vuoden 2023 alussa. Hankkeen toteuttaminen vaatii vielä sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvan.

Iltala on valmistunut 1959 ja rakennuksen pohjoispäässä oleva Juhlatalo kaksi vuotta myöhemmin. Rakennus on perusparannettu viimeksi vuonna 1998. Kuntotutkimuksissa rakennuksesta on löydetty rakenteellisia vaurioita. Siellä on todettu myös sisäilmaongelmia.

Iltalassa on tällä hetkellä 77 vanhainkotipaikkaa. Perusparannuksessa vanhankotiasumista muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Iltalaan tulee neljä ryhmäkotia. Kaikkiin asukkaiden asuntoihin tulee invamitoitettu wc-suihkutila. Lisäksi ryhmäkoteihin tulee yhteisiä tiloja sekä aputiloja. Yhteensä Iltalaan tulee koti 55:lle ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevalle ikäihmiselle.

Myös Iltalan yhteydessä olevan Juhlatalon tilat remontoidaan ja nykyaikaistetaan. Perusparannuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota esteettömyyteen. Juhlatalo on Koukkuniemen alueen tapahtumien keskus. Siellä järjestetään avoimia yleisötilaisuuksia asukkaille ja heidän omaisilleen. Tapahtumia voidaan lähettää suoratoistona myös muihin Pirkanmaan hoivapalveluyksiköihin. Lisäksi Juhlatalo toimii muun muassa Koukkuniemen henkilöstön koulutustilana.

Hankkeen kustannusarvio 17,6 miljoonaa euroa. Kustannusarvio on noussut tarveselvitysvaiheesta noin 1,6 miljoonaa euroa. Kustannuksia ovat lisänneet Tampereen rakennuskustannusindeksin nousu sekä Koukkuniemen huoltotunnelin Iltalan osuuden lisääminen hankkeeseen. Iltalan ja Juhlatalon yhteenlaskettu huoneistoala on noin 4550 neliömetriä, ja huoltotunnelin laajuus on 365 neliömetriä.

Seuraavaksi Iltalan ja Juhlatalon perusparannukselle laaditaan toteutussuunnitelma vuoden 2022 aikana. Suunnitteluun otetaan mukaan myös henkilöstöä, asukkaita ja omaisia muun muassa kyselyn, haastattelujen ja työpajojen avulla.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavan vuoden 2023 alussa. Niiden ajaksi Iltalan asukkaat muuttavat väistötiloihin viereiseen Varpula-taloon. Suunnitelman mukaan perusparannus olisi valmis kesällä 2024 ja asukkaat pääsivät muuttamaan uusittuihin tiloihin syyskuussa 2024.

Kaupungin omistamalla Koukkuniemen tontilla on 14 rakennusta. Tällä hetkellä Koukkuniemen alueella on ikäihmisten vanhainkotimuotoista asumista yhteensä noin 300 paikkaa. Alueen rakennuksia on tarkoitus perusparantaa yksitellen. Iltala ja Juhlatalo korjataan ensimmäisenä. Seuraavana vuorossa on Varpula, jonka perusparannuksen on tarkoitus alkaa vuonna 2024. Maaliskuussa Tampereen kaupungin kustannusarvio koko Koukkuniemen alueen korjauksille oli 38,2 miljoonaa euroa.