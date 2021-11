Lempäälään kaavaillun uimahallihankkeen käynnistyspäätös lähellä

Kunnanvaltuusto hyväksyi perustettavaksi hankkeen toteuttamista varten Kiinteistö oy Lempäälän Uimahallin tammikuussa 2020. Lempäälän kunta on lupautunut sijoittamaan uimahalliin pääomia 4,0 miljoona euroa, ja sen omistusosuus yhtiöstä on 55 prosenttia. Yhtiö on Lempäälän kuntakonsernin tytäryhtiö. Kiinteistö oy Ideapark omistaa uimahalliyhtiöstä loput 45 prosenttia.

Uimahalli-investointia rahoitetaan pääomasijoitusten lisäksi 13,8 miljoonan euron investointilainalla, jonka takauksen Lempäälän kunnanvaltuusto on hyväksynyt toukokuussa 2021. Yhtiö on saanut takausehtojen mukaisen hyväksyttävän investointilainan tarjouksen.

Uimahallin edistämiseksi on tehty vuosina 2020–2021 erilaisia valmisteluja. Kohteen uimapalveluita tarjoava operaattori on kilpailutettu julkisena hankintana ja operaattorisopimus on allekirjoitettu lokakuussa 2021.

”Olisi hienoa viedä Lempäälän kuntaan kauan kaivattu uimahallihanke nyt päätökseen. Hankkeen eteneminen ja rakentamisen valmistelu jatkuu nyt yhtiön hallituksessa ja konserniohjauksen mukaisesti”, Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö kertoo tiedotteessa.

Lempäälän kunnanhallitus käsittelee esitystä uimahallihankkeen käynnistämisestä maanantaina 15. marraskuuta, ja valtuustossa asia on käsittelyssä 24. marraskuuta.