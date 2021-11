Lujatalo toteuttaa 56 miljoonan arvoisen vankilarakennuksen – hanke toteutetaan allianssilla

Allianssimallina toteutettava lisärakennushanke on kooltaan noin 12000 bruttoneliömetriä, ja sen hinta-arvio on noin 56 miljoonaa euroa. Lisäksi tehdään muutostöitä noin 1500 neliömetriä. Rakentamisen on tavoitteena alkaa kesällä 2022, ja hanke valmistuu syksyllä 2024.

Vantaan vankila on aloittanut toimintansa vuonna 2002, ja sen perustehtävänä on tutkintavankeuden toimeenpano. Vankilan yhteyteen nyt rakennettava talo on 160‐paikkainen lisärakennus, jossa voidaan turvata tutkintavangeille määrätty pakkokeinolain yhteydenpitorajoituksien toteutus.

Lisärakennus mahdollistaa eriasteiset osastot, joissa kyetään ottamaan huomioon tutkintavankeuden toimeenpanosta johtuvat tutkinnalliset rajoitteet, vankien toiminnalliset tarpeet sekä vuorovaikutuksellinen työskentelytapa. Lisärakennuksen myötä turvataan myös poliisille riittävät toimivat tilat kuulustelujen hoitamiseksi.

”Valitsimme Senaatin kärkiallianssihankkeen palveluntuottajan laatu- ja hintakilpailutuksella. Tällaisissa hankkeissa laatupisteet ja projektihenkilöstön ammattitaito ja kokemus korostuvat ja nousevat tärkeimmiksi valintakriteereiksi palveluntuottajaa valittaessa”, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Jarkko Vainionpää kertoo tiedotteessa.

”Hankkeen vaativuus, aikataulu ja kustannusohjaus olivat keskeisiä asioita, joiden perusteella Senaatti-kiinteistöt päätti toteuttaa hankkeen Senaatin kärkihankeallianssina.”

Lujatalon rakennuttajapäällikkö Tommi Päivän mukaan kyseessä on erittäin tärkeä hanke Lujatalolle. ”Toiminnassa oleva vankila ja sen keskellä operoiminen ja rakentaminen vaativat tarkkaa toteutussuunnittelua, ideointia ja joustavaa yhteistyötä palveluntuottajan, tilaajan ja käyttäjän kesken.”

Vankilan tulee toimia koko hankkeen rakentamisen ajan ja vankilan eri toiminnoilla tulee olla tilat käytettävissään. Tämä vaikuttaa toteutus‐ ja rakentamisjärjestykseen. Esimerkiksi vankilan vastaanotolle rakennetaan uudet tilat ja nykyiset tilat osoitetaan muuhun käyttöön. Vastaanoton uusien tilojen tulee olla valmiina ja toiminta siirtynyt niihin ennen kuin nykyisiä tiloja päästään korjaamaan uuteen käyttöön.

Vantaan vankila on tutkintavankila, jossa on erittäin tarkat turvallisuuteen liittyvät rajat. Työmaan ollessa vankila‐alueella Supo tekee kaikille työntekijöille ja alueella toimiville henkilöille turvaselvityksen.

Vantaan vankilan lisärakennus toteuttaa hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan Rikosseuraamuslaitoksen toimitilaverkostoa kehitetään nykyiset toimipaikat säilyttäen.