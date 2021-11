”Projektit ovat lähteneet nihkeästi liikkeelle” – FM-Haus joutui aloittamaan yt-neuvottelut, jotka koskevat puolta yhtiön henkilöstöstä

Puurakentamisesta tunnettu FM-Haus on aloittanut yt-neuvottelut henkilöstönsä kanssa. Yhtiön toimitusjohtaja Juhani Sjömanin mukaan kysymys on ennen kaikkea siitä, ettei uusia projekteja ole tullut odotetusti. Varsinkin julkisia hankkeita on pantu jäihin.

FM-Haus odotti liikevaihtonsa kasvavan selvästi tänä vuonna. Nyt näyttää siltä, että kasvua ei tule ensi vuonnakaan. Tällä viikolla käynnistetyt yt-neuvottelut koskevat 45:tä henkeä, mikä on noin puolet Jokioisilla toimivan yhtiön koko henkilöstöstä.

”Projektit ovat lähteneet nihkeästi liikkeelle. Samaan aikaan on ollut vaikeuksia saada raaka-aineita. Esimerkiksi ikkunoissa ja ovissa on tosi pitkiä toimitusaikoja”, Sjöman kertoo.

Puun hinnan nousulla on iso merkitys yhtiölle, joka käytännössä käyttää kaikessa rakentamisessa puuta. Sjömanin mukaan heille tuli yllätyksenä, että hinnan nousu on ollut näin voimakasta.

”Kaikki ennusteet, joihin me perustimme omat arviomme, näyttivät muuta.”

FM-Haus oli juuri syksyllä ottanut käyttöönsä uuden tehtaan ja linjaston. Nyt yhtiön on toimitusjohtajan mukaan tingittävä liikevaihtotavoitteistaan ja sopeuduttava tilanteeseen. Sjöman ei usko, että tilaajat siirtyvät käyttämään jotain muuta materiaalia puun sijasta, mutta materiaalien kallistuminen pitää siirtää hintoihin.

”Teräksen kohdalla on sama tilanne.”

FM-Haus urakoi parasta aikaa Finlandia-talon tulevaa väistötilaa, Pikku-Finlandiaa Helsingissä. Pikku-Finlandia valmistuu ennen joulua. Sen jälkeen yhtiöllä ei ole vastaavan kokoluokan hanketta tiedossa.

Sjömanin mukaan tunnelmat yhtiössä ovat yt-neuvottelujen käynnistyttyä mietteliäät, mutta henkilöstöltä löytyy myös ymmärrystä neuvotteluille.

”Toivotaan ja uskotaan, että tämä lähtee tästä positiiviseen suuntaan”, Sjöman sanoo.