Tikkurilan kirkolle ja Kurjenlinnalle Kestävä Kivitalo -palkinnot

Molemmissa voittokohteissa on kiinteistökehityksessä ja peruskorjauksessa esteettisesti ja rakenteellisesti vaativat ratkaisut tehty ammattitaidolla ja paikalla rakentamisen perinteitä kunnioittaen.

Tikkurilan kirkon polveilevat, erikokoiset ikkuna-aukotukset ja kauniisti kirjailtu julkisivumuuri tekevät ulkoasusta ilmeikkään. Tiiliverhouksessa on käytetty erivärisiä tiiliä. Katon ulkoverhouksena käytetty keraaminen paanumainen kattotiili täydentää kokonaisuutta.

Kirkon kantavat pystyrakenteet on tehty pääosin paikalla valaen. Kirkon sisäinteriööri on betonin ja puun yhteiseloa. Kirkko vihittiin käyttöön tammikuussa 2021.

Turun keskustan läheisyydessä sijaitseva Kurjenlinna perustettiin 1800-luvun lopulla köyhäintaloksi. Kurjenlinnan vanha rakennus on nyt peruskorjattu perinteitä vaalien uuteen loistoonsa. Se muutettiin vuokra-asunnoiksi ja toimistotiloiksi. Rakennuksen välipohjat oli aikoinaan tehty puusta. Kuntotutkimuksissa selvisi vanhoissa rakenteissa olevan laajalti asbestia. Puuvälipohjat on nyt korvattu paikallavaletuilla betonivälipohjilla.