Puhetta on paljon, mutta uusissa asunnoissa on vain vähän joustoa – Rakennusliikkeet eivät usko, että muuntojoustaville asunnoille on kysyntää

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Helsingin Postipuistossa rakennetaan parasta aikaa asuntoja, jotka voidaan tarvittaessa yhdistää. As Oy Helsingin Postinkantaja 4:ssä on jokaisessa kerroksessa vierekkäin yksiöitä ja kolmioita, joiden välisessä äänieristävässä kevytrakenteisessa seinässä on oviaukko.