Antti Aarnio nimitettiin Saton toimitusjohtajaksi – konsernin johtoryhmään nousi kolme uutta jäsentä

Samalla Saton hallitus on nimittänyt johtoryhmään kolme uutta jäsentä. Filosofian maisteri Elina Vaurasalo on nimitetty Saton asuntoliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi vuoden 2022 alusta. Hän on toiminut Satossa palvelujohtajana vuodesta 2017 lähtien.

Konsernin johtoryhmään on nimitetty myös investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja, rakennusinsinööri Arto Aalto ja kaupallinen johtaja, MBA Janne Ojalehto.

Saton johtoryhmään kuuluvat vuoden 2022 alusta alkaen: toimitusjohtaja Antti Aarnio, investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto, talousjohtaja Markku Honkasalo, kaupallinen johtaja Janne Ojalehto sekä asuntoliiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Elina Vaurasalo.