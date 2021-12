Espoo myönsi rakentamisen Hurraa-palkinnon koulukeskukselle

Tänä vuonna Hurraa-palkinnon saa Leppävaarassa sijaitseva koulukeskus Monikko. Lautakunta perustelee Monikon valintaa sillä, että kohteessa on onnistuttu hienosti yhdistämään vanha suojeltu osa uuteen rakennukseen. Tuloksena on lautakunnan mukaan viihtyisä kokonaisuus.

Monikko koostuu uudisrakennuksesta sekä vuonna 1939 valmistuneesta ja sittemmin suojellusta Leppävaaran kansakoulusta, joka on peruskorjattu osaksi uutta rakennusta. Monikon pääsuunnittelija on Tomi Perko Arkkitehtitoimisto Perko oy:stä. Rakennuttajana on Espoon kaupungin Tilapalvelut ja pääurakoitsijana toimi SRV.

Monikko sijoittuu historiallisesti ja maisemallisesti vaativaan ympäristöön Leppävaaran urheilupuiston ja kirkon läheisyyteen.

Uudisrakennuksen julkisivumateriaaleina on käytetty kuultokäsiteltyä puuta ja 3D-struksturoitua valkobetonia. Rakennuksessa on erikorkuisia osioita, ja kokonaisuus on mittakaavaltaan inhimillinen myös lapselle. Toteutus on sellainen, ettei suojellun osion asema jää alisteiseksi, vaan vanha osa näyttäytyy pääosin itsenäisenä rakennuksena.

Monikko on myös siinä mielessä ainutlaatuinen kouluhanke, että se on ensimmäinen espoolaiskoulu, jossa on koulu- ja päiväkotitilat sekä suomen- että ruotsinkielisille lapsille. Rakennus otettiin käyttöön elokuussa 2021.

Kaksi kunniamainintaa

Kunniamaininnan saivat asuinkerrostalot Vermonniityssä osoitteessa Uuno Kailaan katu 4 ja 6 sekä pientaloalue Perusmäessä.

Uuno Kailaan kadun asuintalojen pääsuunnittelijat ovat Milla Hannonen ja Mikko Kalkkinen HPK Arkkitehdit oy:stä. Rakennuttaja on Lumo Kodit oy. Uuno Kailaan katu 4:n pääurakoitsija on Peab ja 6:n Lujatalo. Lautakunta toteaa, että kyseessä on viihtyisä kokonaisuus, jossa on hyvät pintamateriaalivalinnat ja hienoa vuokra-asuntotuotantoa.

Paikalla muurattu julkisivu on kadulle päin rapattu ja pihalle näkyy tiililaattaa. Kohde on myös oiva esimerkki hulevesien huomioon ottamisesta piha-alueella. Piharakennukset on verhoiltu puupaneelilla, ja niissä on viherkatto.

Toisen kunniamaininnan sai pientaloalue Perusmäessä. Lautakunnan mukaan alueella on onnistuttu hienosti yhdistämään neljän eri suunnittelijan suunnittelemat rakennukset. Kiitosta saavat myös harjakatto ja räystäät. Pääsuunnittelijat ovat Päivi Kelhä, Lena Grönhage, Rainer Linderborg sekä Kimmo Lehtola. Rakennuttajana ja pääurakoitsijana on Toivo Group.

Suunnittelussa on otettu huomioon laadittu korttelisuunnitelma, jossa rakennusten värityksessä on ohjattu käyttämään voimakkaita maanläheisiä sävyjä. Alue on esimerkki tehokkaasta ja tiiviistä pientalorakentamisesta.

Hurraa-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutetulle rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Palkinto on jaettu vuodesta 2014 lähtien.