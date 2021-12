Hoas ei ole löytänyt urakoitsijaa poikkeuksellisen isoon tornitaloprojektiin – nyt hanke pilkotaan osiin

Hoas ei ole onnistunut löytämään poikkeuksellisen suureen projektiin sopivaa urakoitsijaa. Seuraavaksi luvassa onkin Hoasin hankepäällikkö Anneli Keräsen mukaan hankkeen pilkkominen pienempiin osiin.

Hoasin tarkoituksena on rakennuttaa Helsingin Pasilaan kortteli, johon valmistuu opiskelijoille yhteensä 359 asuntoa. Kerrospinta-alaa Huippuun tulee 16000 neliömetriä, mikä on huomattavasti enemmän kuin Hoasin hankkeissa yleensä.

Ensimmäisissä vaiheissa rakentuu talo, josta löytyy tulevaisuudessa myös Hoasin pääkonttori. Ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan Huippuun varovaisesti arvioiden vuonna 2024.

Kolmesta tornitalosta ja kolmesta 5-6-kerroksisesta talosta koostuva Huippu edustaa uudenlaista opiskelija-asumista. Suurin osa asunnoista on 22–24 neliön yksiöitä, joita toivotaan eniten asuntohakemuksissa. Huippuun valmistuu myös yleistä tilaa sekä asukkaiden että ulkopuolisten käyttöön. Etäopiskelun ja yksin asumisen yleistyessä opiskelijoita halutaan kannustaa viettämään aikaa yhdessä, esimerkiksi yhteisessä lukusalissa. Asukkaat pääsevät nauttimaan niin saunatiloista kuin uudenlaisesta pesulakonseptista. Pesuloiden yhteydessä on myös kerhotilat.

Alueen asemakaavan vaatimusten mukaisesti Huippuun rakennetaan ekologisia viherkattoja. Kattoja on hyödynnetty monin tavoin: asukkailla on mahdollisuus harrastaa pienviljelyä kattopihoilla ja urheilla ulkokuntoilutilassa.

Erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien keskellä sijaitsevassa Huipussa on panostettu varsinkin pyöräpaikkoihin. Niitä tulee Huipun omaan pysäköintilaitokseen lähes 400 kappaletta.

Hoasin uusiin kohteisiin ei enää rakenneta soluasuntoja, ja kun vanhempia taloja saneerataan, muuttuvat entiset soluasunnot usein yksiöiksi tai perheasunnoiksi. Keränen uskoo, että vastaamalla yksiöiden kysyntään, pidentyvät myös asukkaiden keskimääräiset asumisajat. Tällä hetkellä asukas viihtyy opiskelijakodissaan keskimäärin 1,2 vuotta.

“Hoasilla on meneillään runsaasti vanhan asuntokannan peruskorjauksia, joissa asunnot kunnostetaan uudenveroisiksi. Tänä vuonna on käynnistymässä kuusi hanketta, ja jatkuvasti tulee uusia projekteja samalla kun vanhoja valmistuu”, Keränen sanoo tiedotteessa.

Opiskelija-asukkaista koostuvat asukastoimikunnat on otettu mukaan suunnitteluun. Hoasin asukastoiminnan yhteyshenkilöiden kanssa on käyty vuoropuhelua myös siitä, millaisia tiloja Huippuun rakennetaan ja ketkä niitä voivat käyttää. Esimerkiksi workshoptilaa voivat hyödyntää muidenkin Hoas-kohteiden asukkaat. Pian Keski-Pasilassa on nähtävillä, millaista on 2020-luvun opiskelija-asuminen.