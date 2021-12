Ison sisäpalloiluareenan valmistuminen viivästyy Joensuussa – ongelmia parketin kuivumisessa ja katsomoiden valmistamisessa

Syynä käyttöönoton viivästymiselle on parketin liiallinen kuivuminen ilmanvaihto- ja sääolosuhteista johtuen sekä tilaajan erillishankintana olleiden siirtokatsomoiden valmistumisen viivästyminen. Siirtokatsomotoimittajan mukaan katsomoiden valmistumisen viivästyminen johtuu teräsrunkojen saatavuusongelmista.

”Tällä hetkellä on mahdotonta arvioida, milloin Motonet Areena saadaan käyttöön. Näin ollen on kaikkien käyttäjien ja kumppaneiden osalta reilua todeta, että Motonet Areena ei ole käytössä koko keväänä. Teemme varmasti kaikkemme, että halli saataisiin käyttöön aikaisemminkin, sillä tarve käytölle on suuri”, Joensuun kaupungin liikuntajohtaja Timo Heinonen sanoo tiedotteessa.

Areenan valmistumista ja käyttöönottoa arvioidaan säännöllisesti yhteisissä palavereissa rakennuttajan ja rakentajan kanssa. Rakennuttajana hankkeessa toimii Joensuun Tilakeskus ja rakennusurakoitsijana Rakennus K Tervo oy.

Uuden hallin on ollut tarkoitus vastata ennen kaikkea sisäpalloilulajien harjoitus- ja kilpailutoiminnan sekä Itä-Suomen yliopiston liikuntakasvatuksen tilatarpeisiin. Kolmeen lohkoon jaettavan suuren kenttätilan lisäksi areenassa on yliopiston käyttöön tuleva pedagoginen tila, katsomotilat noin 2500 hengelle sekä kuusi aitiota. Tilojen ja tekniikan osalta on huomioitu tilojen monikäyttöisyys ja viihtyisyys sekä tv-kuvauksen ja opetusteknologian vaatimukset. Hallissa voidaan järjestää niin kansainvälisen tason otteluita kuin muitakin suuria ottelutapahtumia.