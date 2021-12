Oulun Ideapark myytiin rahastolle

Alma Property Partners osti Ideapark Oulun vuonna 2016 ja on sen jälkeen kehittänyt liikekeskusta yhdessä Avant Asset Managementin kanssa. Alma kertoo tehneensä vuoden 2020 aikana merkittävän investoinnin Ideaparkin asiakastiloihin parantaakseen kävijäkokemusta ja rakentaneensa sinne myös uuden lasten leikkipaikan. Yhtiön mukaan liikekeskus on selvinnyt hyvin viimeisen 18 kuukauden korona-ajasta ja on täyteen vuokrattu.

”Omistusaikanamme liikekeskuksen myynti on kasvanut 30 prosenttia ja kävijämäärät hipovat ennätyksiä”, Alma Property Partnersin Suomen liiketoiminnasta vastaava Robert Landtman sanoo tiedotteessa.

Oulun Ideapark avautui syksyllä 2014.

Pohjoismaihin keskittyvä Alma Property Partners hallinnoi kahta rahastoa, Alma Property Partners I AB ja Alma Property Partners II AB, joilla on yhteensä noin 400 miljoonan euron sijoitussitoumukset. Ideapark-kaupan toteuduttua Alma on nyt irtautunut neljästä Alma Property Partners I -rahaston kymmenestä sijoituskohteesta.