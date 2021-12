Panostajan lupakirjan haltijoiden määrä lähes puolittunut kolmessa vuodessa

Vuoteen 2018 verrattuna panostajan pätevyyskirjan haltijoiden määrä on pudonnut lähes puolella.

”Tähän ei tiedetä tarkkaa syytä. Huomattavin vähennys on kohdistunut nuorimpiin panostajiin. Näiden joukossa etenkin maaseudulla on saattanut olla sellaisia panostajia, jotka eivät ole kokeneet tarvitsevansa pätevyyskirjaa. Varusmiespalveluksen aikana saadun räjäyttäjän koulutuksen ja työkokemuksen perusteella on voitu myöntää pätevyyskirja, jolle ei sitten ole ollutkaan työelämässä tarvetta”, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Jarmo Lumme sanoo tiedotteessa.

Tällaiset ylimääräiset ja tarpeettomat lupakirjat karsiutuivat lain siirtymäajan päättyessä pois.

Koska lupakirja on siis pitänyt uusia syyskuun alusta, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on käsitellyt marraskuun puoliväliin mennessä jo yli tuhat panostajan pätevyyskirjahakemusta. Määrä oli yli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna.

Työsuojeluviranomainen tiedotti panostajia siirtymäsäädöksestä ja luvan uusimismenettelyistä henkilökohtaisella kirjeellä alkuvuodesta. Tietoa siirtymäajan päättymisestä elokuun lopussa välitettiin kentälle myös työsuojeluhallinnon tiedotteilla ja somekanavilla sekä maanrakennusalan etujärjestöjen kautta.