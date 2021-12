SRV:n jättihanke Nokia Arena avautuu Tampereella – ensimmäinen tapahtuma on paikallislätkää

Tampereen Kannen uusi Nokia Arena on valmistunut ja otetaan tänään käyttöön. Areenan virallisia avajaisia vietetään 15.12.2021.

Tampereen Kansi -hanke liittää yhteen Tampereen itä- ja länsipuolen. Hankkeen sijoittajina toimivat Lähi-Tapiola, OP ja Ilmarinen ja SRV, sekä Tampereen kaupunki. Pääurakoitsijana toimii SRV.

”Tampereen Kansi -hanke on yksi historiamme suurimpia rakennushankkeita. Kannen päälle rakentaminen, rakennuspaikka keskustan ytimessä junaratojen päällä ja rakennuksen särmikäs muoto ovat tuoneet hankkeeseen omat haasteensa”, SRV:n Alueyksiköiden johtaja Henri Sulankivi kertoo.

Koko eteläkannen alueen kokonaispinta-ala on 21 500 neliömetriä. Areenan laajuus on 64 500 neliömetriä.

Areenan yleisökapasiteetti on jääkiekko-otteluissa yli 13 000 katsojaa ja konserteissa 15 000 katsojaa.

Parhaimmillaan työmaan vahvuus on ollut 750 työntekijää. Hankkeessa on ollut mukana yhteensä yli 5 000 työntekijää.

Topaasi valmistuu ensi vuonna

Hankkeen rakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta 2017 ratapihan koepaalutuksilla. Varsinainen rakentaminen alkoi 2018.

Kannen rakentaminen oli itsessään noin puolentoista vuoden urakka. Sen valmistuminen oli ehtona kaikelle sitä seuranneelle rakentamiselle.

Areenan rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2019. Eteläkannen ensimmäisenä valmistuneen tornitalon toimisto-osa Kruunu valmistui kesäkuussa 2021 ja ylempien kerrosten asuntojen muutot Topaasissa käynnistyivät syyskuussa 2021.

Toinen tornitalo Opaali valmistuu syksyllä 2022.

Pohjoiskannen ja sen tornitalojen suunnittelu on kesken ja aloittamisesta ei ole vielä tehty päätöksiä.

Kansainvälistä arkkitehtuuria

Areenan ja koko kannen alueen suunnittelu on jaettu kahdelle arkkitehtitoimistolle. Daniel Libeskindin toimisto on suunnitellut alueen kaupunkikuvan ja massoittelun kaavavaiheessa. Rakennusvaiheessa he vastasivat julkisivuun liittyvistä väreistä, materiaaleista ja julkisivumainosten sijoittelusta.

Aihio Arkkitehdit on vastannut rakennuksen sisäpuolesta sekä julkisivujen osalta työpiirrosten ja yksityiskohtien laatimisesta Studio Libeskindin ohjeistuksessa.

Rakennuksen suunnitteluvaiheessa saavutettiin kansainvälisen Leed -ympäristösertifikaatin kultataso. Areenalla käytetään tuulisähköä ja muita uusiutuvia energianlähteitä.

Areenan viilennys tapahtuu hyödyntämällä Näsijärven viileää pohjavettä. Jää tehdään uudenlaisella järjestelmällä hiilidioksidia hyödyntäen.