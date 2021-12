Uusi hanke etsii ratkaisuja KIRA-alan työvoimapulaan

Digitaalinen työllistyminen -jatkohankkeen tavoitteena on helpottaa kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan kohtaanto-ongelmia sekä löytää ratkaisuja alan työvoimapulaan.

Ongelmiin vaikuttavia syitä ja ilmiötä on tunnistettu yli 200 kokemusasiantuntijan voimin.

”On kaikkien edun mukaista, että ala on elinvoimainen ja että alalla työskentelevät ihmiset voivat hyvin. Kartoitustyön pohjalta on havaittavissa kiperiä haasteita. Toimialalla on pulaa osaavista työntekijöistä, mutta samalla liian suuri osa toisen asteen koulutuksen saaneista on työttömänä tai ovat siirtyneet muille toimialoille”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Petri Tuomela.

”Työpaikkoja ei saada täytettyä, mikä puolestaan vaikuttaa hankkeiden käynnistymiseen. Näillä on puolestaan monia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja julkiseen talouteen.”

Asiaa pohditaan alan toimijoista koostuvissa ratkaisupajoissa kevääseen 2022 saakka.

Ensi vuonna on tavoitteena julkaista verkostotyön pohjalta konseptoitu palvelu, joka kokoaa yhteen sirpaloituneet KIRA-alalle erikoistuneet työelämäpalvelut ja auttaa alan opiskelijoita, työntekijöitä ja yrityksiä löytämään verkostot entistä helpommin.