Vuoden 2021 Paalutustyömaa valittiin

Tämä uusi katuosuus toimii vuodesta 2022 lähtien kulkuyhteytenä Kalasataman uudelta asuinalueelta Sörnäisten rantatielle ja sieltä edelleen eri puolille Helsinkiä. Uuden katuosuuden budjetoitu kustannus on noin 20 miljoonaa euroa. Vaikka valmis katu tulee näyttämään normaalilta kadulta, sen rakentaminen on ollut hyvin poikkeuksellista. Hanke on ollut katutyömaaksi poikkeuksellisen vaativa, ja siinä on tunnistettu jo suunnitteluvaiheessa hankaluuksia, jollaisia kadunrakennusprojekteissa ei ole aiemmin koettu.

Alueen sata vuotta vanhan maatäytön sekä vanhan merenpohjan kantavuudet eivät riitä tuleville liikennekuormille, joten kadun perustus on jouduttu vahvistamaan paalujen varassa lepäävällä betonilaatalla. Paalutettava maapohja muodostuu 6–7 metrin täyttömaakerroksesta ja sen alla olevasta 10–15 metrin paksuisesta löysästä savesta, jonka alla on 5–10 metrin tiukka moreenikerros. Maatäytöissä on mukana isoja kivenlohkareita, jotka haittasivat paalujen maahanlyöntiä, siksi betonipaaluille jouduttiin poraamaan 8 metriä syvät halkaisijaltaan 450 millimetrin reiät, jotta paalut pystyivät läpäisemään täytön. Lohkareiden räjäyttäminen ei ollut kaivannossa mahdollista. Paalutustyöt, kuten muutkin perustustyöt, on suoritettu 700 metriä pitkällä teräksisellä patoseinällä eristetyssä kaivannossa, joka sijaitsee kolme metriä merenpinnan alapuolella. Tästä syystä vettä jouduttiin pumppaamaan jatkuvasti kaivannosta pois, jotta koneet ja työskentelytilat eivät jää veden valtaan.

Valmiin kaivannon pohjalle on valettu paalulaatta, jonka päällä kulkevat kunnallistekniikan putket ja kaapelit. Laattaa kannattelevat tukevat betonipaalut ovat RTC-300-16SRE laatua, ja niitä on lyöty maaperään yhteensä 20 kilometriä. Paalutustyö suoritettiin vaativimmassa paalutustyöluokassa PTL 3 ja meren välittömässä läheisyydessä sijaitsevat paalut jouduttiin suunnittelemaan niin, että ne kestävät erilaisia kemiallisia ympäristörasituksia, kuten klorideja ja sulfaatteja.

Vuoden 2021 Paalutustyömaan valinnan perusteina olivat betonipaalujen monipuolisuutta ja muuntautumiskykyä ympäristöolosuhteiden mukaan hyödyntävä suunnittelu, paalutustöiden erinomainen organisointi ja johtaminen sekä sujuva yhteistyö eri osapuolten välillä. Työmaalla oli poikkeuksellisen vaativat työskentelyolosuhteet, joiden lisäksi maaperän asettamien vaatimusten vuoksi kohteessa oli käytettävä erikoispaaluja, jotka suunniteltiin ja valmistettiin tilaajan eritysvaatimusten mukaisesti kestämään meriveden aiheuttamaa kloridi- ja sulfaattirasitusta.

Tuomariston valintapäätös perustui seuraaviin havaintoihin:

Helsingin kaupunki on rakennuttajana suhtautunut erittäin vakavasti maaperässä olleiden haitta-aineiden poistoon, jotta alue on asukkailleen jatkossa turvallinen ympäristö.

Turvallinen työskentely kohteen erityisen vaativissa työskentelyolosuhteissa oli varmistettu hyvin.

Paalutustöiden organisointi ja johtaminen oli täsmällistä ja toimivaa.

Yhteistyö eri osapuolten välillä oli sujuvaa.

Tarkka ja luotettava työn ennakkosuunnittelu perustui laajoihin koepaalutuksiin.

Erikoistuotteina valmistettujen betonipaalujen ominaisuudet räätälöitiin yhteistyössä vaativiin käyttöolosuhteisiin.

Materiaalihukka paalutustöissä oli erittäin pieni.

Valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta, joka koostuu betonipaaluteollisuuden edustajista. Tuomariston puheenjohtajana toimi paaluvaliokunnan puheenjohtaja Reijo Mustonen.

Hankkeen toteuttajat