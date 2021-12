YIT:n Tomperi: Triplasta vapautuvaa pääomaa on tarkoitus käyttää erilaisiin yhteisyrityksiin ja kanssasijoituksiin

YIT julkisti uuden strategiansa viime viikolla ja kertoi pääomamarkkinapäivässä tarkemmin sen vaikutuksista Kiinteistökehitys-segmenttiin. Kun tämän aiemman Kiinteistöt-nimisen segmentin omistusten tasearvo oli syyskuun lopussa 260 miljoonaa euroa, kiinteistösalkun tasearvo on tarkoitus saada laskettua alle 200 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä. Nykyisestä kiinteistösalkusta Triplan osuus on peräti 182 miljoonaa euroa.

”Strategiassamme iso komponentti on, että aikomuksenamme on vuoteen 2024 mennessä luopua Triplasta, eli se vapauttaa meille sijoituskapasiteettia uusiin hankkeisiin. Tarkoitus on nimenomaan, että sitä vapautuvaa pääomaa käytetään erilaisiin jv- [yhteisyritys] ja kanssasijoituksiin, jotka ovat linjassa strategiamme kanssa. Ajatus on, että kun siitä isosta Tripla-omistuksesta on luovuttu, salkku on jatkossa huomattavasti hajautetumpi”, Ilkka Tomperi perusteli Rakennuslehdelle nyt sovitun yhteisyrityskuvion istumista uuteen strategiaan.

Tarkempia tietoja siitä, minkä kokoisia YIT:n, HGR:n ja Ilmarisen investoinnit uuteen yhteisyritykseen ovat, ei nyt annettu. YIT kertoi pääomamarkkinapäivässään, että jatkossa se pyrkii välttämään tosi isoja yksittäisiä sijoituksia kiinteistökehityshankkeisiin ja että sen sijoitukset olisivat keskimäärin 10–30 miljoonan euron haarukassa.

”Pääsääntöisesti sijoitukset ovat varmasti luokkaa 10–30 miljoonaa euroa, mutta toki yksittäistapauksissa voi olla joku pienempi ja joskus voi olla joku vähän isompi, ja hajautus on kuitenkin ehdottomasti tasakokoisempi kuin aiemmin”, Tomperi sanoi.

Uudessa strategiassa YIT:n toiveissa on myös, että Kiinteistökehitys-segmentin sijoituksissa yhtiön omistusosuudet jäisivät alle 50 prosentin. Nyt Ilmarisen kanssa Keilaniemen hankkeiden osalta yhdistyvästä Regenerosta YIT ja HGR ovat molemmat omistaneet puolet. Tomperi ei halunnut kertoa, millaisilla omistusosuuksilla yhtiöt uuteen yhteisyritykseen lähtevät.

Pääomamarkkinapäivässään YIT ilmoitti myös, että se pyrkii vastaisuudessa irtautumaan Kiinteistökehitys-segmentin sijoituksistaan aiempaa aikaisemmin. Tomperi ei halunnut tässä vaiheessa kommentoida myöskään sitä, kuinka pitkään YIT aikoo olla omistajana mukana HGR:n ja Ilmarisen kanssa perustettavassa yhteisyrityksessä. ”Yleisesti ottaen tavoitteemme on, että olemme omistajana tällaisissa hankkeissa tyypillisesti sen kehitys- ja rakennusajan ja sitten viimeistään valmistumisen jälkeen alamme luopua niistä.”

YIT:n, HGR:n ja Ilmarisen yhteisyritysjärjestelyn toteutuminen on vielä ehdollinen kilpailuviranomaisten hyväksynnälle ja muille tarvittaville hyväksynnöille ja tarvittaville päätöksille osakasyhtiöiden hallintoelimissä. Järjestelyn odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.