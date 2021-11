YIT aikoo leikata asuntorakentamisen rakennusajoista 20 prosenttia pois

Asuntorakentamisessa yksi keino parempaan tuottavuuteen pääsemiseksi on lyhentää rakennusaikoja. YIT:n Asuminen Suomi ja CEE-maat -segmentin johtaja Antti Inkilän mukaan tavoitteena on lyhentää rakennusaikoja 5 prosenttia vuodessa, jolloin vuoteen 2025 mennessä rakennusajat olisivat lyhentyneet noin 20 prosenttia.

”Mitä se itse asiassa tarkoittaa? Yleiskustannukset projektissa ovat noin 30000-50000 euroa viikossa. Siten meidän voolymillämme me saamme yli 3 miljoonaa euroa säästöjä vuodessa, ja kun olemme strategiajakson lopussa, säästöt ovat yli 10 miljoonaa euroa”, Inkilä kertoi YIT:n pääomamarkkinapäivässä 23. marraskuuta.

Asuminen-segmentissä rakennusaikoja ja samalla tuottavuutta parannetaan muun muassa lisäämällä leanin ja tahtituotannon metodien sekä moduulien ja esivalmistuksen käyttöä. Tätä on Inkilän mukaan jo tehtykin.

Tuottavuuden kohentamiseen liittyvää transformaatiota on jo tehty myös Toimitilat- ja Infra-segmenteissä. YIT:n toimitusjohtaja Markku Moilanen korosti projektien valinnan merkitystä Toimitilat- ja Infra-segmenteissä. Hänen mukaansa YIT on tänä vuonna kieltäytynyt jo noin 500 miljoonan euron edestä hankkeista, joihin yhtiö olisi aiemmin tehnyt tarjouksen, koska ne eivät ole täyttäneet yhtiön nykyisiä kriteereitä.

Infra-segmentin johtaja Pasi Tolppasen mukaan vanhat huonokatteiset projektit heikentävät kuitenkin vielä pari vuotta segmentin kannattavuutta. Tänä vuonna 24 prosenttia Infran hankkeista on vielä alhaisen kannattavuuden hankkeita ja ensi vuonnakin 15 prosenttia.

YIT on kamppaillut kannattavuutensa kanssa jo jonkin aikaa, vaikka tänä vuonna luvuissa on ollutkin hieman parempi suunta. Tammi–syyskuussa 2021 yhtiön liikevoittoprosentti oli 2,4 ja viime vuonna vain 1,1. Strategiassa tavoitteeksi on asetettu yltää 6 prosentin liikevoittoon vuoteen 2025 mennessä.

Asuminen kasvumoottorina

YIT on asettanut strategiseksi tavoitteekseen kasvattaa Asuminen-segmentin liikevaihtoa 20 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä. Vertailuvuotena on 2020.

”Asuminen tulee olemaan meidän kasvumoottorimme”, Moilanen sanoi.

Inkilä vielä tarkensi, että Asumisen 20 prosentin kasvutavoitteesta kolmasosan on tarkoitus tulla Suomesta ja kaksi kolmannesta CEE-maista.

Asumisen kasvutavoitteessa ei oteta lainkaan huomioon Venäjän liiketoimintaa, jonka tulevaisuuden vaihtoehtoja YIT on ilmoittanut tarkastelevansa. Yksi vaihtoehto on toimintojen myynti. Venäjältä vapautuvaa pääomaa on tarkoitus käyttää ensisijaisesti Asumisen liiketoiminnan kasvun jatkamiseen Suomen, Puolan, Tšekin ja Slovakian kasvavissa kaupungeissa. Yhtiön kaavailuissa onkin investoida näissä maissa 200 miljoonaa euroa tonttien hankintoihin.

Tällä hetkellä YIT:llä on 44000 asunnon tonttivaranto. Niistä 33000 on Suomessa ja loput CEE-maissa. Edellä mainitun 200 miljoonan euron lisäinvestoinneilla tontteihin yhtiö saisi rakennettua vielä 5000 asuntoa lisää.

Uuden strategian taloudellisten tavoitteiden mukaan Asumisen tulisi saavuttaa yli 10 prosentin liikevoittotaso vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuonna 2020 segmentin liikevoittotaso oli 8,4 prosenttia.

Tripla myydään vuonna 2024

YIT ilmoitti tiistaina, että se aikoo lakkauttaa nykyisen Kiinteistöt-segmentin ja korvata sen uudella Kiinteistökehitys-segmentillä.

”Kiinteistökehittämisen roolina konsernissa on ruokkia Asumisen kasvua ja parantaa muiden segmenttien kannattavuutta lisäämällä kiinteistökehittämisen katteen rakentamisen katteen päälle”, Moilanen kertoi pääomamarkkinapäivässä uuden segmentin roolista.

Vanhassa strategiassaan yhtiö määritteli toimivansa rakentamisessa, kehittämisessä, omistamisessa ja palveluissa. ”Nyt tässä uudessa strategissa me keskitymme siihen, missä me olemme hyviä: rakentamiseen ja kehittämiseen. Omistaminen ja palvelut eivät ole enää fokuksessa.”

Moilasen mukaan yhtiön tarkoituksena on myös myydä omaisuuseriä, jotka eivät ole ydinliiketoimintaa. Näihin kuuluu muun muassa Triplan kauppakeskus, mutta kaavailuissa on, että sen myynti tapahtuisi kuitenkin vasta vuonna 2024. Triplan kiinteistölle määritetystä nettoarvosta (NAV) YIT:n osuus on 182 miljoonaa euroa.

YIT:n tarkoituksena on jatkossa pitää kiinteistöportfolion koko kohtuullisena alle 200 miljoonassa eurossa. Tällä hetkellä portfoliossa on kiinni noin 260 miljoonaa euroa. Yhtiö keskittyy jatkossa alle 50 prosentin omistuksiin, ja sijoitusten tulee olla pääosin kokoluokassa 10-30 miljoonaa euroa. Moilanen kuitenkin tarkentaa, että joissakin tapauksissa yhtiö voi tehdä suuremmankin investoinnin, mutta sijoituksista on tarkoitus päästä eroon aiempaa aikaisemmin.

Vaikka kiinteistösalkun arvoa on tarkoitus pienentää, YIT aikoo silti lisätä investointien lukumäärää. Tämä selittyy juuri sillä, että investointien on tarkoitus olla jatkossa keskimäärin pienempiä. Salkussa on nyt 14 sijoituskohdetta, mutta tulevaisuudessa niitä on tarkoitus olla 15-25. Yhtiön tarkoituksena on aloittaa 1-3 omakehitteistä kiinteistökehitysprojektia vuodessa.