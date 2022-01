GRK sai kaksi uutta urakkaa Ruotsissa

Uusissa projekteissa GRK kunnostaa 867-tietä Talisten ja Vuostokankaan välillä Pohjois-Ruotsissa sekä rakentaa raskaan liikenteen tarkastuspisteen E4-tielle Sävariin Uumajan läheisyyteen. Urakoiden yhteisarvo on noin 15,9 miljoonaa euroa (noin 163,3 miljoonaa ruotsin kruunua).

”Nämä urakat ovat hyvä osoitus GRK:n kasvustrategiasta. Tavoittelemme seuraavien vuosien aikana merkittävää liikevaihdon kasvua erityisesti Ruotsin markkinoilla”, GRK Infra ab:n toimitusjohtaja Mika Mäenpää kertoo tiedotteessa.

Talisten ja Vuostokankaan välinen 39 kilometrin pituinen tiehanke käynnistyy vuoden 2022 alussa, ja urakan on määrä valmistua kokonaisuudessaan syksyyn 2024 mennessä. Tien 867 urakkaan kuuluvalla osuudella on laajoja kantavuusvaurioita ja pinnoite on huonossa kunnossa. Liikenteen sujuvuutta on tarvetta parantaa.

”Kunnostettava tie on kapea ja urakka-alue pitkä. Tämä asettaa suuria vaatimuksia logistiikan suunnittelulle. Kunnostettavalta tieosuudelta leikataan maata noin 250 000 kuutiota, ja toimitamme paikalle yli 400 000 tonnia uutta mursketta. Yhteensä tieosuudelle asennetaan noin 3 000 metriä uusia tierumpuja ja asfaltoidaan noin 240 000 neliötä uutta tienpintaa. Tien kunnostaminen työllistää parin vuoden aikana noin 50 henkeä”, Mäenpää kuvailee urakan mittasuhteita.

Raskaan liikenteen tarkastuspiste Sävariin

Lisäksi GRK rakentaa viranomaiskäyttöön tarkoitetun uuden tarkastuspisteen E4-tielle Sävariin noin 20 kilometriä Uumajasta pohjoiseen. Rakennustyöt aloitetaan alkukevään aikana, ja projektin on määrä valmistua tämän vuoden lokakuussa.

Trafikverket rakennuttaa Ruotsiin useita raskaan liikenteen valvontaan tarkoitettuja pisteitä poliisin käyttöön. Valvontapisteillä pystytään tarkistamaan, että liikenteessä olevat raskaat ajoneuvot noudattavat EU-direktiivejä ja Ruotsin liikenneviraston määräyksiä. Tarkastuspisteet parantavat tieturvallisuutta ja vähentävät liikenteen ympäristövaikutuksia.

Sävarin tarkastuspisteelle GRK rakentaa toimistorakennuksen lisäksi tarkastuskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia, joissa pystytään testaamaan kuorma- ja linja-autojen jarrujärjestelmiä sekä tarkistamaan ajoneuvojen mitoitusta ja painoa. Sopimukseen sisältyy myös sähköisesti toimivien vaihtuvien rajoitusmerkkien ja valvontakameroiden asennus sekä käyttöönotto.