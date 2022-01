Jatke urakoi 201 vuokra-asuntoa Tampereelle

Juli Living -konseptin mukaisesti toteutettavan Tesoman Kontion rakentaminen on alkanut tammikuussa 2022. Hanke valmistuu elokuussa 2023. Asuntojen pinta-ala on yhteensä noin 8600 huoneistoneliömetriä. Lisäksi kohteeseen tulee kolmesta viiteen liiketilaa, yhteensä noin 500 neliötä.

Nrepin Juli Living -konseptin mukaisten kotien rakentamista ohjaa ympäristövastuu. Rakennuksen elinkaaren aikaiset päästöt minimoidaan ja jäljelle jäävä osuus kompensoidaan. Tesomalle valmistuville rakennuksille haetaan kestävästä kehityksestä ja vahvoista ilmastotavoitteista kertovaa kultatason Leed-sertifikaattia, joka vielä melko harvinaista kerrostalorakentamisessa. Tässä kohteessa hyödynnetään energianlähteinä maalämpöä ja aurinkopaneeleita. Lisäksi asukkaiden käyttöön tulee muun muassa sähköautojen latauspaikkoja, ja asukkaita kannustetaan pienentämään ympäristövaikutuksia esimerkiksi panostamalla hyviin kierrätysmahdollisuuksiin.

Viihtyisyyttä lisäävät liike- ja piharakennusten sekä autokatosten viherkatot, ylimmän kerroksen mukavat yhteistilat sekä oleskelupihan kattoterassi ja hedelmätarha.

Tesoman kaupunginosa on rakennettu pääasiassa 1960- ja 1970-luvuilla ja on yksi Tampereen kaupungin aluekehittämisen painopisteistä. Kaupungin tavoitteena on kehittää Tesomaa muun muassa täydennysrakentamisella ja uusilla kaupallisilla palveluilla. Uusi raideliikenteen seisake valmistui vuonna 2021, ja sen myötä Tesomalta pääsee Tampereen keskustaan noin kymmenessä minuutissa.

Nrepille on tulossa Tampereelle enemmänkin Juli Living -konseptin mukaisia asuntoja, sillä yhtiö sopi syksyllä Pohjola Rakennuksen kanssa 137 asunnon kohteen rakentamisesta Lamminpäähän. Niiden on tarkoitus valmistua loppuvuonna 2023.