JM Suomi rakentaa Avaralle asuntokohteen Herttoniemeen

Pääurakoitsijana toimii JM Suomi, joka on toteuttanut samalle alueelle myös omistusasunnoiksi suunniteltuja kerrostaloja. Rakentamisen aloitus on parhaillaan käynnistymässä, ja uusien asuntojen on arvioitu valmistuvan syksyllä 2023.

Kyseessä on ensimmäinen lyhyen korkotukilainan vuokra-asuntohanke Herttoniemen entiselle tehdasalueelle. Niin sanotun Sohlberg-korttelin laidalle sijoittuvan vuokratalon asuntojakauma tulee koostumaan erikokoisista kaksioista ja kolmioista.

”Asunto oy Helsingin Peltisepänkuja 5 on Avaran ensimmäinen uudiskohde Herttoniemessä, ja se tullaan toteuttamaan A-energialuokan vaatimusten mukaisesti. Olemme sitoutuneet asumisen ilmasto- ja ympäristökuormituksen pienentämiseen ja sitä myötä myös siihen, että kaikki tulevat uudiskohteemme täyttävät tehokkaimman energialuokan vaatimukset”, Avaran liiketoimintajohtaja Tuomas Rantsi kertoo tiedotteessa.

Uudiskohde täydentää kohtuuhintaiseen asumiseen sijoittavan Avara Vuokrakodit I ky -rahaston asuntosalkkua. Rahasto on yhtiön mukaan Suomen ensimmäinen EU:n kestävän rahoituksen artikla 8:n mukainen asuntorahasto. Rahaston suurimpina sijoittajina ovat ammattimaiset institutionaaliset sijoittajat. Rahaston sijoitussitoumukset mahdollistavat noin 350 miljoonan euron sijoitukset kohtuuhintaisiin asuinkiinteistöihin.

”Avara Vuokrakodit I -rahasto sijoittaa kohtuuhintaisen vuokra-asumisen lyhyellä korkotukilainalla toteutettaviin hankkeisiin Suomen suurimmissa ja nopeimmin kasvavissa kasvukeskuksissa. Uudiskohteet perustuvat merkittäviltä osin Avaran omaan hankekehitykseen”, Avaran sijoitusjohtaja Harri Retkin sanoo.