Lahti sai laajan Niemen ranta-alueen ideakilpailuun 55 ehdotusta – ne ovat nyt nähtävillä verkossa

Kaikki ehdotukset ovat nyt verkossa nähtävänä, ja niitä voi vapaasti kommentoida 12.1.–26.1. täällä. Ehdotuksiin toivotaan palautetta kaupunkilaisilta. Kommentit ovat tuomariston käytettävissä arvostelua tehtäessä. Tuomarit hyödyntävät asukkaiden kommentteja arvioidessaan ehdotuksia. Kilpailu ratkeaa maaliskuussa 2022.

”Kaupunkilaiset pääsevät kommentoimaan suunnitelmia jo kilpailuvaiheessa, paljon ennen varsinaisen kaavoituksen aloittamista”, Lahden kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen muistuttaa tiedotteessa. Nyt jätetyt kommentit tulevat olemaan myös kaavoittajan käytettävissä. Alueen asemakaavamuutoksien laadinta alkaa kilpailussa saatujen ideoiden pohjalta sen jälkeen, kun kilpailun tulos selviää maaliskuussa.

Vajaan kolmen kilometrin päässä Lahden keskustasta pohjoiseen sijaitseva Niemen kaupunginosa on Vesijärven rannalla. Kilpailualue on noin 15,5 hehtaarin suuruinen yksityisessä omistuksessa oleva ranta-alue, joka on muuttumassa teollisuusalueesta asuntoalueeksi. Alue on viimeinen merkittävä kaupungissa oleva Vesijärven ranta-alue, joka vapautuu asumiseen ja Lahden asukkaiden käyttöön. Alueella toimivat nyt UPM, Polttimo, Viking Malt, Suomen Hiiva ja Senson. Teollisuus poistuu alueelta vaiheittain 2–15 vuoden aikana.

Kilpailutehtävänä oli ideoida, miten muutos tapahtuu ja millainen alueesta tulee. Muutos kestää pitkään, ja osana suunnitelmaa tuli esittää, miten alue säilyy vetovoimaisena koko muutoksen ajan. Kilpailuun liittyy myös Teivaasta lähtevän rantaraitin jatkaminen kohti Mukkulaa. Alueen suunnittelussa oli huomioitava rantaraitin lisäksi muu virkistyskäyttö sekä viereinen pienvenesatama toimintoineen.

Polttimoa edustavan palkintolautakunnan puheenjohtajan Pär-Gustaf Relanderin mukaan hyvä ehdotus kunnioittaa alueen yli satavuotista teollista perinnettä ja tuo sen tuleville asukkaille näkyville.