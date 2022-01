Suomen vanhimpiin kuuluva ravintola peruskorjataan

Kappeli on toiminut vuodesta 1867 lähtien. Parhaillaan ravintola on peruskorjauksen alla ja klassikkoravintola uudistetaan täysin.

Kappelia on remontoitu useita kertoja eri vuosikymmenien aikana. Peruskorjauksessa tilojen ilmettä yhtenäistetään sekä korjataan käyttöikänsä päähän tulleita rakenteita ja tekniikkaa. Samalla tehdään kokonaisvaltainen kalustus- ja sisustusuudistus.

”Tarkastelimme hankekehitysvaiheessa eri korjausvaihtoehtoja – kattavaa peruskorjausta sekä suppeampaa siirtävää korjausta. Rakennuksesta ei tutkimuksissa löytynyt uutta radikaalia tietoa ennestään tiedossa olevien korjaustarpeiden lisäksi, joten molemmat vaihtoehdot olivat toteutuskelpoisia”, hankkeen projektinjohtaja Tarja Vilminko WSP:ltä kertoo yhtiön verkkosivuilla.

Hanke päädyttiin tekemään kevyempänä versiona, sillä laajemman saneerauksen vuoksi ravintola olisi jouduttu pitämään kiinni 1,5 vuotta. Siirtävällä korjauksella voidaan toimintaan jatkaa ainakin seuraavat kymmenen vuotta ilman remonttitarpeita. Kun laajemman remontin aika koittaa, on pohjatyöt tehty valmiiksi.

Sisustussuunnittelusta vastaa palkittu suunnittelutoimisto Fyra ja hanketta koordinoi arkkitehtitoimisto CJN.

Peruskorjauksessa esimerkiksi rakennuspintojen konservointi on laajassa roolissa ja yhteistyötä tehdään Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Kappaholvit, valurautapilarit ja alkuperäiset ovet säilytetään. Myös kalkkikivilattia ja pölkkyparkettilattia sekä kiintokalusteiden rungot kunnostetaan.

Korjausten aikana varmistetaan, että ravintolan värikas historia säilyy. Esimerkiksi taiteilijat ovat kuitanneet ravintolalaskujaan maalaamalla taidetta suoraan ravintolan seiniin. Näitä teoksia ei pysty siirtämään ja niiden arvo on kulttuurihistoriallisesti merkittävä.

Ravintoloitsija Onni Wetterhoff (1876-1879) aloitti suomalaisen taiteen tukemisen tarjoilemalla taiteilijoille ilmaisia sunnuntaiaamiaisia. Kiitokseksi taiteilijat maalasivat teoksia ravintolan seinille. Samalla ravintoloitsija teki Kappelista todistajan Suomen taiteen kulta-ajan synnylle.

Kappelin keittiöstä löytyy aito Albert Edelfeltin teos, Gambrinus, oluen keksijä, sekä lukuisia muita arvoteoksia.

Helsingin kaupunki päätti myydä kiinteistön pitkäaikaiselle vuokralaiselleen HOK-Elannolle toukokuussa 2020.

Viimeisin iso uudistus Kappelissa on tehty 2011. Uusi saneeraus on jo alkanut ja tavoitteena on saada ovat auki vapuksi 2022.

Hankkeen urakoi PC Saneeraus. Purkutyöt ovat olleet massiiviset. Hankkeeseen investoidaan alle viisi miljoonaa euroa.

”Tämä on hyvin erikoinen kohde. Meille tärkeää on hankkeen aikataulu ja se, että saamme avattua ravintolan varmasti vapuksi auki. Emme tehneet tätä siis raskaimpana mahdollisena versiona vaan haimme juuri tähän tilanteeseen sopivanlaajuisen version”, HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen kertoo.

Useita 1800-luuvn arkkitehtonisia helmiä

Kappelin historia on mielenkiintoinen. Esplanadin puisto oli 1800-luvun alussa Vasikkahaka -niminen laidun, jossa paimennettiin Katajanokalta sinne tuotua karjaa.

Laidun muuntui myöhemmin puistomaiseksi esplanaadiksi ja kaupunkilaisten suosimaksi kohtaamispaikaksi. Vuonna 1840 sokerileipuri Jerngren rakennutti puistoon leivonnaisia ja limonaadia tarjoilevan temppelinmuotoisen myyntikojun, ’kappelin’.

Keskeisellä sijainnilla Esplanadin puistossa sijaitsevan suojellun arvorakennuksen vanhimman osan on suunnitellut arkkitehti Axel Hampus Dalström, ja se rakennettiin vuosina 1865-1867.

Dalström on suunnitellut myös esimerkiksi Helsingissä sijaitsevat Vanhan ylioppilastalon sekä Kaartin maneesin.

Kappelia on muokattu monta kertaa. Vuonna 1891 se sai Bruno F. Granholmin suunnitteleman laajennus- ja muutostyön seurauksena lasiset paviljongit.

Granholmin töistä tunnetaan myös Pasilan Konepaja Helsingissä sekä Rautatieläisten talo Tampereella.