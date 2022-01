Tikkurilan väritehtaan alueesta Vantaalla käynnistyi suunnittelukilpailu

Suunnittelukilpailuun on kutsuttu mukaan seuraavat toimistot: Arkkitehdit Anttila & Rusanen oy, Arkkitehtitoimisto Noan oy, Cobe ApS, Inaro oy sekä Schauman & Nordgren Architects ab/ApS.

Arkkitehtitoimistoilta odotetaan alueen kaupunkirakenteellista ja -kuvallista ideaa sekä sen mitoitusta toiminnallisuudeltaan ja tehokkuudeltaan kantakaupunkimaisena kaupunginosakokonaisuutena. Kilpailun voittaja julkistetaan loppuvuodesta 2022 ja kilpailualueen kaavarunko laaditaan kilpailun tulosten pohjalta.

”Vuosi 2022 on yhtiöllemme merkittävä vuosi, sillä Tikkurila oyj täyttää 160 vuotta elokuussa 2022. Olemme toimineet väritehtaan alueella vuodesta 1862 lähtien, ja siksi yhtiöllämme on merkittävä rooli sen historiassa. Tavoitteenamme on, että myös alueen tulevaisuus muistuttaa yhtiömme historiasta, merkittävänä osana Suomen teollisuushistoriaa. Meille on myös tärkeää, että alueen kehittäminen etenee pitkällä aikavälillä vaiheittain mahdollistaen toimintojemme jatkumisen alueella”, Tikkurilan toimitusjohtaja Meri Vainikka sanoi suunnittelukilpailun avanneessa seminaarissa 18. tammikuuta.

Alueen historiaa korosti seminaarin avauspuheenvuorossaan myös Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

”Tikkurila on ollut kohtaamiskeskus vuosisatojen ajan, ja se on ennakkoluuloton yhdistelmä uutta ja vanhaa. Alue kasvaa kestävästi ja täydentävällä rakentamisella, mikä on kehittämistavoitteemme jokaisessa kaupunkikeskuksessamme. Tikkurilan osalta tavoitteenamme on elävä ja kerrostunut joenrantakeskusta, joka uudistuu sen pitkää historiaa kunnioittaen”, Viljanen sanoi.

Kilpailulla etsitään suunnittelualueelle kaupunkirakenteellinen ja -kuvallinen idea, mitoitus ja kokonaisuus, sekä hahmotetaan alueelle tulevat toiminnot. Suunnittelukilpailun tarkoituksena on luoda alueesta Tikkurilan nykyiseen keskustaan ja kaupunkirakenteeseen kiinteästi liittyvä toiminnallisuudeltaan ja tehokkuudeltaan kantakaupunkimainen kaupunginosakokonaisuus.

Tikkurila-yhtiö on aiemmin ilmoittanut selvittävänsä, miten se voisi kehittää maa-alueita, joilla sen nykyiset Suomen tuotantolaitokset sijaitsevat. Marraskuussa 2020 Vantaan kaupungin kanssa solmittu yhteistyösopimus käsittää yhtiön Vantaalla omistaman maa-alueen ja sen kehittämisen pitkällä aikavälillä vaiheittain. Alue on kooltaan noin 21 hehtaaria. Maankäytön suunnittelu on useiden vuosien hanke. Yhtiö ei ole tehnyt päätöksiä uuden tehtaan rakentamisesta, ja valmistus jatkuu nykyisissä yksiköissä.