Väylävirasto suunnittelee satsaavansa väyliin yli kolme miljardia

Investointiohjelma pitää sisällään kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Ohjelma sisältää myös ehdotukset EU:n tuella tai yhdessä kaupunkiseutujen tai elinkeinoelämän kanssa rahoitettavista hankkeista. Investointiohjelmaan eivät sisälly jo käynnissä olevat väylähankkeet tai sellaiset hankkeet, joiden rahoituksesta on tehty päätökset.

”Investointiohjelman tavoitteet ja taloudelliset raamit tulevat Liikenne 12 -suunnitelmasta”, Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman sanoo tiedotteessa.

Investointiohjelman talouskehys on Liikenne 12 -suunnitelmassa vuosille 2022–2029 hieman yli kolme miljardia euroa. Rahamäärä jakautuu ohjelmassa siten, että kehittämishankkeet nielevät noin 2,3 miljardia euroa ja perusväylänpidon parantamishankkeet noin 800 miljoonaa euroa. Kehittämishankkeissa suurin osa rahasta, 1,26 miljardia euroa, on menossa Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti rataverkon hankkeisiin. Tieverkon hankkeisiin on mitoitettu 977 miljoonaa euroa ja vesiväylähankkeisiin 82 miljoonaa euroa.

Investointiohjelman ajanjaksolla 2022–2029 voidaan sopia yhteensä noin 500 miljoonan euron valtion rahoituksesta seitsemälle MAL-kaupunkiseudulle. Osa tästä rahoituksesta kohdistuu valtion väyläverkolle, ja hankkeista sovitaan valtion ja kuntien välisissä erikseen neuvoteltavissa sopimuksissa.

Väylävirasto on keskustellut investointiohjelman valmistelun aikana sidosryhmien ja alueellisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Väylävirasto sai investointiohjelmasta lausuntoja yhteensä yli 260 kappaletta. Kunnat antoivat yli puolet saapuneista lausunnoista. Lausunnoissa ehdotettiin muun muassa uusien hankkeiden lisäämistä investointiohjelmaan. Kaikkia lausujien toiveita ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa.

”Investointiohjelman ulkopuolella jää ikävä kyllä paljon hyviä ja tarpeellisia hankkeita. Kehittämistarpeita on yli 10 miljardin euron edestä, mutta rahaa on käytettävissä tästä vain murto-osa”, Wihlman sanoo.

Liikenne 12 -ohjelman tavoitteet ja taloudelliset reunaehdot sanelevat, mitkä hankkeet lopulta mahtuvat investointiohjelmaan. Vuosittain päivitettävä investointiohjelma on Väyläviraston näkemys investoinneista. Hankkeiden mahdollisesta käynnistämisestä päättää eduskunta.