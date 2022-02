Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Arkkitehtisuunnittelema Lahden kaupungintalo on valmistunut vuonna 1912. Aika on kohdellut rakennusta kovalla kädellä: kellotornia on pommitettu ja ammuttu, jatkosodan pommituksissa lähti koko katto, ja 1980-luvun alun ullakkopalossa katto tuhoutui toisen kerran.