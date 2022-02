Ministeri Lintilä kyselytunnilla Fennovoiman ydinvoimalasta: ”En näe näkymää, että voisin esitellä sitä valtioneuvostolle”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) antoi ymmärtää olevansa valmis pysäyttämään hankkeen.

”Kyllä minä joudun sanomaan esittelevänä ministerinä, lupaviranomaisena tietyllä tapaa, että minä en näe sitä näkymää, että voisin esitellä sitä valtioneuvostolle”, Lintilä sanoi voimalan rakentamislupaan liittyen.

Lintilä vastasi vihreiden kansanedustajalle Jenni Pitkolle. Pitko halusi tietää, olisiko Suomen nyt Venäjän hyökkäyksen jälkeen aika irtautua ydinenergialaitoksen rakentamisesta Venäjän kanssa.

Ydinvoimalan laitostoimittaja on Venäjän valtion Rosatom-konserniin kuuluva Raos Project.

Lintilä alleviivasi vastauksessaan ensin, että kyseessä on yksityinen hanke, jossa valtiolla ei ole osaa. Hän myös muistutti, ettei ole olemassa minkäänlaista lakia, jolla Suomi voisi sinällään irtautua hankkeesta.

Sen sijaan käsittelyssä on pian Fennovoiman ydinvoimalan rakentamislupa, jonka ehtona on Säteilyturvakeskuksen myönteinen turvallisuusarvio. Tämä prosessi on kesken.

Lintilä on rakentamisluvan esittelijä ja hän siis antoi ymmärtää, ettei näe, miten voisi asian esitellä valtioneuvostolle.

Lintilä muistutti hankkeeseen liittyvistä vaikeuksista nykyisessä tilanteessa. Tulevan laitoksen osia on ollut esimerkiksi määrä rakentaa Itä-Ukrainassa.

Lintilä on jo aiemmin kertonut, että ydinvoimalasta tehdään uusi turvallisuus­analyysi.

