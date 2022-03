Kilpailijan väite: Kartellikohu vienyt isoilta isännöitsijätoimistoilta satoja asiakkaita

Isännöintialaa viime vuonna ravistelleet kartelliepäilyt ja muut esiin nousseet väärinkäytökset ovat saaneet sadat taloyhtiöt vaihtamaan isännöitsijätoimistoa.

Näin väittää Emännöintitoimisto Aamun perustaja Jussi Laukkanen. Hän perustaa näkemyksensä Patentti- ja rekisterihallituksen dataan, jonka mukaan alan suurimmista toimijoista esimerkiksi Realia menetti vuodessa lähes 500 taloyhtiöasiakastaan ja Tahkola liki 250.

”Taloyhtiöt vaihtavat isännöitsijää kiihtyvällä tahdilla. Alan suurimpien isännöintiyritysten uusi liikevaihto syntyy tällä hetkellä merkittäviltä osin yritysostoista ja uudiskohteista. Uudiskohteista suurin osa ohjautuu markkinan kahdelle isoimmalle toimijalle”, Laukkanen toteaa.

”Taloyhtiöiden valinnanvaraa vähentävät lähitulevaisuudessa entisestään isännöitsijöiden eläköityminen ja alan keskittyminen yrityskauppojen myötä”, hän lisää.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esitti viime vuoden helmikuussa 22 miljoonan euron seuraamusmaksuja hintojen sopimisesta isännöintialan kuudelle suurelle toimijalle. Asian oikeuskäsittely on yhä kesken.

”Isännöintiala on pilannut maineensa itse. Taloyhtiöiden silmät ovat auenneet, mikä on näkynyt voimakkaana markkinaliikehdintänä. Jatkossa niiden edun pitää mennä isännöintiyritysten voitonmaksimoinnin edelle”, Laukkanen niittaa.

Emännöintitoimisto Aamulla on noin 170 taloyhtiöasiakasta pääkaupunkiseudulla ja yhtiön palveluksessa on 37 henkilöä. Kuluvan vuoden liikevaihtoennuste on noin 3,1 miljoonaa euroa, mikä toteutuessaan tarkoittaisi liikevaihdon tuplaantumista vuoteen 2021 nähden.