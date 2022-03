Kulttuuritalolle löytyi uusi omistaja – hintalappu reilut 11 miljoonaa euroa

Kauppahinta oli 11 450 000 euroa.

Myytyyn kokonaisuuteen kuuluu Kulttuuritalo, joka tunnetaan legendaarisena ja monipuolisena konsertti- ja kongressitilana. Lisäksi kohteeseen kuuluu Kulttuuritalon toimistosiipi jakotitalousopettajaopiston rakennus, jotka ovat pääosin toimistotilaa sekä näiden väliin rakennettuja maanalaisia arkistotiloja. Molemmat tilat on rakennushistoriallisesti suojeltu.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että löysimme Kulttuuritalolle ostajan, jolla on kyky, into ja resurssit tällaisen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan sekä tapahtumatoiminnallisesti merkittävän kohteen omistamiseen ja kehittämiseen. Uuden omistajan myötä Kulttuuritalo on varmasti täynnä elämää ja tapahtumia myös jatkossa,” sanoo kohteen myynnistä vastannut Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Otto Virenius.

Helsingin Kulttuurihub on perustettu palvelemaan Kulttuuritalo-hanketta ja varmistamaan, että Kulttuuritalolla tuotetaan jatkossakin tapahtumia ja kohtaamisia, joilla on merkitystä.

”Kulttuurikohtaamiset luovat hyvinvointia, hyviä yhteyksiä ja yhteisöllisyyttä, ja tavoitteemme on mahdollistaa ne tässä upeassa ympäristössä toimintaa ja tiloja kehittäen ja samalla historialliset arvot säilyttäen. Tilaisuuden järjestäminen Kulttuuritalolla lisää sen houkuttavuutta. Meille Kulttuurihubilla on tärkeää saada vaikuttaa siihen, että Kulttuuritalon arvo ja ainutlaatuinen henki säilyvät ja tapahtumatarjonta on ajankohtainen ja kiinnostava”, Kulttuurihubin toimitusjohtaja Patrik Sarajuuri kertoo.

Kotitalousopettajaoppilaitoksessa toimii nykyisin Museovirasto, jonka sopimus on voimassa 2025 syksyyn saakka.