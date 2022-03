Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Rakennusmateriaalien raju hintojen nousu tasaantui loppuvuoden aikana pääkaupunkiseudulla ja hienoista laskuakin on havaittavissa. Edelleen on kuitenkin nähty voimakkaita hintapiikkejä, ja vuoden takaiseen hintatasoon tuskin on paluuta. Nouseva hintakehitys jatkuu.