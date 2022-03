Ravintola Kappelin peruskorjauksessa rakennuspintojen konservoinnilla on poikkeuksellisen suuri merkitys – ”Tämä on todellinen helmi”

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Ravintola Kappeli Helsingin ydinkeskustassa on rakennuksena uniikki. Se valmistui vuonna 1867 ja on toiminut ravintolakäytössä aina siitä saakka. Rakennusta on remontoitu vuosikymmenien aikana useita kertoja. Tällä kertaa Kappelin kaikki arvokkaat pintamateriaalit sekä rakenteet kunnostetaan.