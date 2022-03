Stara testaa tiivistävää lumilinkoa – Käytössä ensimmäistä kertaa maailmassa kaupunkialueella

Nyt koekäytössä oleva lumilinko on sen toimittaneen hollantilaisyritys Snocomin ja Staran yhdessä kehittämä erityisesti pohjoisen talvia, Helsinkiä ja kaupunkiolosuhteita varten. Patentoitu laite pystyy tiivistämään lumimassan tilavuutta alkuperäisestä pienentämällä sen sisältämää ilmamäärää. Lumi kulkee lingossa suppilon läpi, jolloin lumeen varastoitunut ilma puskeutuu ulos suppilon ilmareikien kautta.

Ilman määrä lumessa vaihtelee sääolosuhteiden mukaan. Parhaimmillaan Staran kokeilussa lumen tilavuus on saatu tiivistettyä uudenlaisen lingon avulla jopa neljäsosaan alkuperäisestä. Tiivistyksen ansiosta lumenkuljetusten määrä lumenvastaanottopaikoille vähenee oleellisesti.

Kokeilussa selvitetään, miten tehokkaasti laite prosessoi esimerkiksi tuoreen pakkaslumen ja polanteisen lumen.

”Jos kokeilu onnistuu hyvin, tämä linko jää käyttöömme tulevia talvia varten. Meillä on myös optio lisälaitteiden tilaamiseen. Jokainen tällainen kokeilu on askel kohti ympäristöystävällisempää talvikunnossapitoa”, Staran kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtaja Ville Alatyppö sanoo tiedotteessa.

Staran tavoitteena on vuoteen 2023 mennessä ottaa käyttöön kaupunginosakohtaisia lumenkäsittelyä tukevia ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Tavoite on yhteinen kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Stara on kaupunkiympäristön toimialan kanssa mukana myös neljässä muussa lumenkäsittelyyn liittyvässä kokeilussa. Maaliskuussa Stara testaa myös lumensulatus- ja puhdistuslaitetta Jätkäsaaressa.

Staran mukaan isompia malleja tiivistävästä lumilingosta on ollut aiemmin käytössä lentokentillä esimerkiksi Amsterdamissa ja Pariisissa, mutta ei varsinaisella kaupunkialueella.