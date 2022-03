Taaleri myi päiväkotikiinteistönsä Norjaan

Taalerin hallinnoima Taaleri Päiväkotikiinteistöt ky -rahasto on myynyt omistamansa Suomen Päiväkodit ky:n ja sen kymmenen päiväkotikiinteistöä norjalaisomisteiselle Kinland V Finland oy:lle.

Taaleri Päiväkotikiinteistöt on Taalerin vuonna 2019 perustama suljettu kiinteistöpääomarahasto. Rahasto on sijoittanut uusiin moderneihin ja energiatehokkaisiin päiväkoteihin, jotka on vuokrattu päiväkotioperaattoreille pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.

”Yhteiskuntakiinteistöt ovat erittäin kysytty kiinteistösijoitusegmentti, ja erityisesti sijoittajia kiinnostavat laadukkaat ja pitkän aikavälin kassavirtaa tuottavat kohteet”, kertoo Taaleri Kiinteistöjen toimitusjohtaja Essi Sten.

Taaleri Kiinteistöt hallinnoi tällä hetkellä 14:ää eri kiinteistörahastoa ja kiinteistöportfoliota sekä niissä olevaa noin 800 miljoonan euron kiinteistövarallisuutta.