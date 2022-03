Turun Aurumille BREEAM-sertifikaatti – arvosanaksi vielä harvinainen Excellent

Turussa sijaitsevalle Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) Aurum-rakennukselle on myönnetty ympäristöasioiden kokonaisvaltaisesta huomioimisesta tunnettu BREEAM-sertifikaatti. Kiinteistön saama korkea Excellent-arvosana tuli tuloksella 75,2 prosenttia, joka BREEAM-parhaimmistoa Suomessa.

Tuloksissa painottuivat erityisesti energiatehokkuus, kestävät materiaalit sekä ekologian huomioiminen. Myös rakennushankkeen johtaminen, tontin maankäyttö, ekologiaan liittyvät ominaisuudet sekä rakennusjätteiden erinomainen hallinta saivat kiitosta.

Kiinteistö on suunniteltu alusta lähtien energiatehokkaaksi ja sen hissit, materiaalit ja tilankäyttö ovat tehokkaita. Kiinteistön katolla toimivat aurinkopaneelit ja lämmitys- sekä jäähdytysjärjestelmissä hyödynnetään maaenergiaa. Laboratoriojärjestelmien energiankäytöstä ja -tehokkuudesta sekä vesitehokkuudesta Aurum sai erinomaiset pisteet.

Aurumissa on huomioitu Suomen vaihtelevat sääolosuhteet. Lämpötilojen säätö on kohdallaan vuodenajasta riippumatta. Häikäisynhallinta ja valaistus mukautuvat auringonvaloon, ja pienentävät samalla ympäristövaikutuksia. Rakennuksen sisäilman laatu on hyvä, sillä rakennusmateriaalit on valittu alhaisten päästöjen mukaisesti.

Aurumin 20 000 neliömetriin sisältyy opetus- ja tutkimustiloja, kokoontumistiloja, toimistoja ja laboratorioita. Ympäristötehokas ja toimiva rakennus on Suomen luonnontieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen keskittymä Turun yliopistonmäellä, jossa pääkäyttäjinä ovat Åbo Akademi ja Turun Yliopisto.