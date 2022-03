Venäjältä lähtö on tuskaisa prosessi, turvallisuuskin huolestuttaa – ”Käytännössä homma on pian finito”

Venäjällä toimivissa suomalaisissa rakennusalan yrityksissä pohditaan tarkkaan toimintamalleja. Itse lähtöpäätöstä hankalampaa on sen hallittu toteuttaminen. Mitä syvemmällä yritys on venäläisessä liiketoimintaympäristössä, sitä vaikeampaa irtautuminen on.