Historiallisten veturitallien kupeeseen kaavailtu Prisman rakennushanke etenee Mikkelissä

Osuuskauppa Suur-Savon suunnitelmissa on ollut rakentaa alueelle uusi Prisma-hypermarket. Rakennushanke edellyttää asemakaavan muutosta, joka on käynnissä. Kaavan vahvistumisen tavoiteaikataulu on tammi–maaliskuu 2023. Esisopimuksen mukaisesti lopullinen kiinteistökauppa on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Prisman tulevan tontin asemakaava on saanut lainvoiman.