Korona muutti taloyhtiöiden yhtiökokouksia pysyvästi – laki ei vielä mahdollista täysin etänä pidettävää kokousta

Kyselyn mukaan 85 prosenttia taloyhtiöistä pitää yhtiökokouksen hybridimallilla myös tänä vuonna.

Isännöintiliitto selvitti yhtiökokousten järjestämisen nykytilaa oikeusministeriön pyynnöstä. Lainsäädäntö ei mahdollista tällä hetkellä pelkän etäkokouksen järjestämistä, vaan yhtiökokouksella täytyy aina olla myös fyysinen kokouspaikka, jossa on käytännössä oltava paikalla joku kokouksen järjestämisestä huolehtiva.

”Esimerkiksi kokouksen puheenjohtajan on ainakin hyvä olla fyysisesti paikalla, sillä hän vastaa paikalle tulevien henkilöiden osallistumisoikeuden tarkastamisesta. Kokouksen sihteeri, joka useimmiten on isännöitsijä, ja pöytäkirjantarkastajana toimiva osakas voivat olla etäyhteyden päässä, kunhan he pystyvät seuraamaan kokouksen kulkua koko kokouksen ajan”, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama sanoo tiedotteessa.

Oikeusministeriö valmistelee muutosta, joka mahdollistaa kokouksen pitämisen kokonaan etäyhteyksin.

”Lakimuutoksen jälkeenkin taloyhtiöiden pitää tosin vielä muuttaa myös taloyhtiön yhtiöjärjestystä niin, että se sallii yhtiökokouksen pitämisen kokonaan etäyhteyksin. Hybridimalli lienee siis yleisin tapa järjestää yhtiökokouksia vielä pitkään”, Valkama pohtii.

Hybridikokoukset ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana taloyhtiöiden arkea. ”Etäosallistumisen mahdollistaminen helpottaa osakkaiden osallistumista esimerkiksi silloin, kun osakas ei itse asu talossa tai hän ei vaikkapa lastenhoidon tai liikkumisvaikeuksien vuoksi pääse kokouspaikalle.”

Yhtiökokoukset järjestetään yleisimmin Microsoft Teamsillä. Teamsiä taloyhtiöiden kokouksissa ilmoittaa käyttävänsä 87 prosenttia isännöintiyrityksistä. Microsoft Teams on monelle hallituksen jäsenelle ja osakkaalle tuttu työelämästä, mikä helpottaa sen käyttöä yhtiökokouksissakin. Muut markkinoilla olevat kokousjärjestelmät eivät ole vakiintuneet käyttöön, vaikka niissä saattaisi olla esimerkiksi äänestämiseen parempia toiminnallisuuksia.

”Juuri äänestäminen aiheuttaa eniten päänvaivaa hybridikokousten järjestelyissä. Osakkaiden tunnistaminen etäyhteyden välityksellä aiheuttaa epävarmuutta. Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton ohjeistukset auttavat kuitenkin eteenpäin.”

Kyselyssä nousi esiin myös isännöitsijöiden työpäivien venyminen kokousaikana.

”Yhtiökokoukset järjestetään ymmärrettävästi ilta-aikaan, jolloin osakkaat pystyvät osallistumaan kokouksiin. Olisikin tärkeää, että isännöitsijän työaika voisi joustaa yhtiökokousaikana vaikkapa aamusta, jotta työpäivät eivät säännöllisesti venyisi 12 tuntiin. Tässä meillä on isännöintialalla vielä paljon kehitettävää.”

Kyselyyn vastasi 131 isännöitsijää. Vastaajajoukko hallinnoi kaikkiaan 2584:ää taloyhtiötä, joissa on noin 40000 asuinhuoneistoa. Yhteensä isännöitsijöitä on Suomessa noin 5000.