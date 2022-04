Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Lifa Airin osake on noteerattu 20. huhtikuuta ensimmäistä kertaa Helsingin pörssin First North -markkinapaikalla. Yhtiön osakkeella käytiin aamupäivällä kello 10.36 kauppaa 2,50 eurolla, jossa on laskua peräti 26,5 prosenttia listautumisannin 3,40 euron merkintähinnasta.