YIT:n Juha Kostiaiselle on myönnetty Aalto-yliopiston kunniatohtorin arvonimi

Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut ovat myöntäneet kunniatohtorin arvon kymmenelle merkittävälle tieteen ja tekniikan vaikuttajalle. Kunniatohtorit promovoidaan 17. kesäkuuta 2022 järjestettävässä juhlallisessa tekniikan alan tohtoripromootiossa Aalto-yliopiston päärakennuksessa Dipolissa.

Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut voivat myöntää kunniatohtorin arvon sekä siihen liittyvät arvomerkit tohtoripromootion yhteydessä henkilölle, jolla on vahva yhteys Aalto-yliopistoon ja joka tieteen tai tekniikan tai muun yhteiskunnallisen tai kulttuuritoiminnan edistämisessä saavuttamiensa ansioiden perusteella katsotaan tällaisen kunnianosoituksen arvoiseksi.

Tänä vuonna yksi valituista on YIT-konsernin kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Juha Kostiainen. Hän on aiemmin työskennellyt johtotehtävissä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa, Tampereen kaupungin elinkeinojohtajana ja Finn-Medi oy:n toimitusjohtajana.

Kostiainen väitteli tohtoriksi vuonna 2002 aiheenaan kaupunkiseutujen kilpailukyky. Hän on kirjoittanut useita kymmeniä tieteellisiä julkaisuja liittyen kaupunkien kehittämiseen ja asumiseen. Hän on johtanut lukuisia laajamittaisia kaupunkikehityshankkeita, tutkinut kaupunkiseutujen kilpailukyvyn dynamiikkaa ja soveltanut tutkimustietoa käytäntöön. Hän osallistuu aktiivisesti julkiseen kaupunkikeskusteluun ja on julkaissut yli 300 blogikirjoitusta nokkelakaupunki.fi– blogissaan.

Aalto-yliopistossa Kostiainen on toiminut väitöskirjojen esitarkastajana ja vastaväittäjänä sekä toiminut lukuisten diplomitöiden ohjaajana. Hän on edistänyt useiden väitöstutkimusten ja tutkimusprojektien rahoitusta, osallistunut tieteellisten artikkelien kirjoittamiseen ja tutkimushankkeiden johtoryhmätyöskentelyyn.

Vuonna 2020 arvonimet päätettiin myöntää viidelle kunniatohtorille, vaikka juhlallista seremoniaa jouduttiin lykkäämään koronaepidemian takia. Tulevassa juhlallisessa tohtoripromootiossa 17. kesäkuuta Aalto-yliopiston seremoniaviikolla myös toiset viisi kunniatohtorin arvonimeä on päätetty myöntää alla esitellyille henkilöille.

Vuonna 2022 nimitetyt tekniikan kunniatohtorit:

Johtaja Juha Kostiainen, YIT-konserni

Toimitusjohtaja Mårten Mickos, HackerOne

Hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen, Ensto oy

Strategisen neuvoston puheenjohtaja Jürgen Mlynek, Euroopan komission Quantum Flagship -ohjelma

Toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen, Mobidiag oy

Vuonna 2020 nimitetyt tekniikan kunniatohtorit:

Professori Maria Luísa Coutinho Gomes de Almeida, University of Lisbon

Professori Anjana Devi, Ruhr-University Bochum

Professori Antti-Pekka Jauho, Technical University of Denmark

Emeritusprofessori Juan R. Mosig, École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

Toimitusjohtaja Tuula Teeri, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Kunniatohtorin arvo on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi osoittaa, ja promootio on yliopiston arvokkain juhlatilaisuus.