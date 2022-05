Caverion nimitti uuden talousjohtajan ja päivitti taloudellisia tavoitteitaan

Kauppatieteiden maisteri Mikko Kettunen, 45, on nimitetty Caverion-konsernin talousjohtajaksi (CFO) sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi viimeistään 8.11.2022 alkaen. Hän tulee pörssilistatusta komposiittiratkaisujen valmistaja Exel Composites oyj:stä, jossa hän on toiminut talousjohtajana. Sitä ennen hän on työskennellyt talousjohtajana sveitsiläisessä kaapeli- ja putkikoneyhtiö Mailleferissä ja talousjohtajana yhdysvaltalaisen insinööri- ja rakennusyhtiö Foster Wheelerin Suomen-yksikössä.

”Mikko Kettunen on kokenut talousjohtaja, jolla on vahva kansainvälinen tausta toiminta-alueellamme. Hänen kokemuksensa ja ominaisuutensa antavat hyvät eväät johtaa ja kehittää talousfunktiotamme, johon kuuluvat konsernilaskenta, liiketoiminnan analysointi ja seuranta, rahoitus, it, sijoittajasuhteet sekä yrityskaupat”, toimitusjohtaja Jacob Götzsche sanoo tiedotteessa.

Caverionin päivitetty strategia keskittyy liikevaihdon kestävään kasvuun, kannattavuuden parantamiseen sekä investointeihin paremman suorituskyvyn tukemiseksi.

Yhtiö päivitti muun muassa liikevaihdon kasvutavoitteensa. Nyt Caverionin tavoitteena on 3−4 prosentin vuotuinen orgaaninen liikevaihdon kasvu strategiakauden aikana sekä 2−3 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu yritysostojen kautta. Aiemmin yhtiö oli linjannut orgaaniseksi liikevaihdon kasvutavoitteeksi yli 4 prosenttia vuodessa yli syklin ja tätä tukevia täydentäviä yritysostoja valikoiduille kasvualueille.

Velkaantuneisuutta kuvaava nettovelkojen ja käyttökatteen suhteen pitäminen alle 2,5-kertaisena pysyi muuten ennallaan, mutta käyttökatteen tilalle vaihdettiin oikaistu käyttökate.