Ehrnroothien sijoitusyhtiö lisäsi jälleen omistustaan YIT:ssä

Ehrnroothien sijoitusyhtiöillä on YIT:n viime perjantaina saaman liputusilmoituksen mukaan nyt yhteensä 16,58 %:a YIT:n osakkeista tai niihin liittyvistä rahoitusvälineistä. YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Sijoitusyhtiöistä Tercerolla on nyt 15,83 prosentin osuus ja toisella sijoitusyhtiö Viralalla 0,75 prosentin osuus. Viralan osuus perustuu termiineihin eikä varsinaisiin osakkeisiin.

Huhtikuussa tehdyn edellisen ilmoituksen aikana omistusosuudet olivat 12,22 prosenttia Tercerolla ja 2,87 prosentin osuus Viralalla.

Termiini on johdannaissopimus, jossa ostaja ja myyjä sitoutuvat tekemään kaupan jollakin kohde-etuudella tiettynä hetkenä tulevaisuudessa tiettyyn hintaan. Kohde-etuutena voi olla osake mutta myös esimerkiksi raaka-aine tai valuutta.

Viralan YIT:tä koskevan termiinin toteutusajaksi on merkitty 20. toukokuuta.

YIT:n nettisivujen osakasluettelon mukaan Tercero Invest oli jo huhtikuun lopussa selvästi suurin rakennusliikkeen omistaja 12,2 prosentin omistusosuudellaan. Toiseksi suurin omistus on Penttien PNT Groupilla 7,25 ja kolmantena on eläkeyhtiö Varma 7,25 osuudella. Varma on vähentänyt omistustaan yhtiössä 25 prosenttia maaliskuusta.