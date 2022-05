NCC sai rakennusluvan Saimaanportin koululle Mikkelissä – valmista vuoden 2024 alussa

NCC aloittaa rakennusluvan lainvoimaisuuden myötä 850 oppilaan eteläisen aluekoulun rakennustyöt Mikkelissä. Koulun nimeksi valikoitui nimikilpailun jälkeen Saimaanportin yhtenäiskoulu.

NCC toimii Saimaanportin yhtenäiskoulun KVR-urakoitsijana ja urakkaan kuuluu myös suunnittelu. Kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastaa Lukkaroinen Arkkitehdit ja pääsuunnittelijana toimii Kristian Järvi. Hankkeen suunnittelutyö käynnistettiin alkuvuodesta ja rakennuslupahakemus jätettiin maaliskuun puolivälissä.

Koulun bruttoalaksi on vahvistunut 12 100 m2:ksi ja tilavuus on noin 62 600 m3. Tilat ovat muuntojoustavia. Rakennus on pääasiassa kaksikerroksinen ja rakenteissa yhdistyy puu ja betoni.

Maisemaluvan piiriin kuuluvat pohjatyöt aloitettiin huhtikuussa ja nyt käynnistyvät myös varsinaiset rakennustyöt. Koulu valmistuu alkuvuodesta 2024. Hankkeen arvo on noin 26 miljoonaa euroa ja se kirjataan toisen kvartaalin tilauskantaan.