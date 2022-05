Rakentaminen kallistuu, mutta voiko urakoitsija nostaa asunnon hintaa kaupanteon jälkeen? Juristi ja rakentaja vastaavat

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Pandemia ja Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota on aiheuttanut rajuja hinnankorotuksia ja saatavuusongelmia rakennusmateriaaleihin. Urakoitsijalle sitoutuminen nykyisiin hintoihin voi merkitä suuren riskin ottamista. Nämä kaikki voivat vaikuttaa uusien asuntojen valmistumisaikatauluihin. Kun rakenteilla olevasta asunnosta on kaupat tehty, hintaa ei voi enää muuttaa ja asunnon valmistumisen viivästymisen varalle on sanktiot.