Tapiolan Spektri Business Parkille BREEAM-ympäristöluokitus

Spektri Business Park Espoon Tapiolassa on saanut BREEAM-ympäristöluokituksen Very Good-tasolla. Ympäristötehokkuutta painottava BREEAM on kestävän kehityksen luokitusjärjestelmä, jonka osa-alueita ovat terveys, hyvinvointi, energia, rakennuksen saavutettavuus, vesi, materiaalit, päästöt, kiinteistöhallinto sekä maankäyttö ja ekologia.

Spektrissä on tehty viime vuosien aikana useita vastuullisuuden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kiinteistössä on mm. siirrytty maalämpöön ja vihreään sähköön. Niiden yhteisvaikutuksesta kokonaispäästöissä on saavutettu jo 66 prosentin pudotus.

Spektrin energiamanagerin avulla kiinteistötekniikkaa on uusittu, automaatiota lisätty sekä siirrytty käyttämään vihreää sähköä ja maalämpöä. Lisäksi asiakastyytyväisyyden seurantaan ja kehitystyön vuorovaikutukseen on panostettu sekä lisätty palvelutuotannon ja urakoitsijoiden toiminnan läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden seurantaa.

”Toimivat ratkaisut ja niistä saadut mitattavissa olevat energiansäästölliset ja taloudelliset hyödyt ovat osoitus siitä, että Spektrin kiinteistöjohtamisessa on tehty oikeita asioita. Asetamme kiinteistöjen vastuullisuussertifioinnin toimintamme standardiksi”, kertoo Spektrin energia- ja vastuullisuustyötä johtavan Trevian Asset Managementin tekninen johtaja Vesa Klemettilä.