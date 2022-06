A-Kruunulle BoKlok-asuntoja Nurmijärvelle – Klaukkalaan kolme puukerrostaloa

Nurmijärven Klaukkalaan toteutetaan BoKlok-konseptin mukainen kolmen puukerrostalon kortteli yhdessä A-Kruunun kanssa.

Jouhisarankujalle tulee yhteensä 90 asuntoa, joista 63 toteutetaan A-Kruunulle vuokra-asunnoiksi ja loput tulevat BoKlokin myyntiin.

Taloyhtiöt sijaitsevat noin kilometrin päässä Klaukkalan keskustasta ja ne ovat muuttovalmiita loppuvuodesta 2023.

”A-Kruunun tavoitteena on, että puukerrostalojen osuus tuotannossa on kolmasosa vuonna 2024. Asuntojen laadun ja kohtuuhintaisuuden lisäksi tähtäämme määrätietoisesti arvoketjun päästöjen vähentämiseen”, toteaa A-Kruunun toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

BoKlok-koteja on rakennettu Suomessa yli 500. Loppukesästä on valmistumassa luhtitaloyhtiö Helsingin Tapaninkylään sekä kerrostalokohde Keravan Kurkelaan. Lisäksi Turun ensimmäistä BoKlok-taloyhtiötä rakennetaan parhaillaan Kärsämäkeen, ja sen arvioitu valmistumisajankohta on alkukeväällä 2023.